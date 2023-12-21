Вячеслав Узелков во второй раз женится

Боксер уже 5 лет как разведен. Однако, это уже не первое сообщение о женитьбе. Еще в 2022 году Вячеслав сообщал, что женится.

44-летний украинский боксер, телеведущий и фитнес-тренер Вячеслав Узелков признался, что планирует во второй раз жениться. Радостной вестью о помолвке он поделился на своей странице в Фейсбук.

В частности, Узелков опубликовал пост о смене статуса с холостого и уточнил, что обручился со своей новой избранницей.

Узелков отметил, что они вместе, однако не сказал, о ком идет речь и кто же все-таки стал его избранницей. Возможно речь идет о той же избраннице с которой Узелков планировал жениться в начале 2022 года. Тогда спортсмен отвечая на вопросы подписчиков заявил, что женится. Однако, также не уточнил на ком. В 2021 году боксер все же вспоминал о возлюбленной. Тогда он заявил, что ей чуть больше 30 лет и они давно знакомы.

Однако, кто на этот раз пленил сердце Вячеслава он решил не рассказывать. Возможно речь идет о той же самой женщине. Поскольку спортсмен написал: "Наконец мы это сделали и мы вместе и до конца".

Очевидно об этом событии Узелков мечтал давно, однако по каким-то причинам не мог этого сделать.

Вячеслав Узелков о женитьбе

Конечно подписчики тренера не смогли пройти мимо радостного известия и начали его поздравлять с событием.

К поздравлениям присоединился и его коллега Василий Вирастюк, который спросил у Вячеслава: "Кто она? Засвети свою избранницу". На что Узелков ответил: "Я уже одну показывал и говорил на вселенную, но она меня бросила и послала. Поэтому, никому и ни о ней ничто".

Конечно такого комментария Вирастюк не обошел и написал ответ: "Счастье любит тишину".

Стоит отметить, что Вячеслав Узелков уже был женат. Его избранницей была Марина Божемская. Пара 22-года была замужем. Имеет двоих общих детей.

В 2018 году пара рассталась со скандалом. Тогда супруга Узелкова обвинила его в абюзе. Также она заявилалам, что муж не помогает с воспитанием детей и даже не хочет с ними видеться.

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас воссоединились на Рождество после развода.