Княгиня Монако вышла в свет в элегантном зимнем ансамбле (фото)

Княгиня в последнее время отдает предпочтение красным и черным цветам в одежде.

45-летняя княгиня Монако Шарлен вместе с мужем, князем Альбером II появилась на публике во время празднования Рождественской елки во дворце, продемонстрировав подданным очень стильный ансамбль к праздникам, пишет Hello.

Она выбрала темно-красный вязаный свитер с высоким воротником, темно-синее длинное пальто, в котором уже ранее выходила в свет, а завершила образ парой вишнево-красных замшевых сапог на тонком каблуке и такого же цвета шерстяными перчатками.

Что касается макияжа, то Шарлен использовала оранжевую помаду, тени для глаз и тушь для ресниц.

Из украшений на ней была пара сережек с двойным жемчугом.

Князь и княгиня Монако Фото: Getty

65-летний принц Альберт соответствовал ансамблю своей жены в похожем длинном темно-синем пальто, но выбрал многослойный вариант в виде кардигана на молнии и белоснежной рубашки с забавным дополнением – галстуком, украшенным рождественскими мотивами.

Супруги были замечены идущими рука об руку на мероприятие и раздающими подарки детям. На празднике даже присутствовал кто-то в костюме Деда Мороза.

В последнее время Шарлин существенно пополнила свой праздничный гардероб. Так, она была замечена с президентом Monte-Carlo Societe des Bains de Mer Стефаном Валери на открытии рождественской деревни в Монако в начале этого месяца и выглядела очень стильно в пальто длины миди в ярко-красную клетку с накидкой, перекинутой через одно плечо.

Фото: Getty Images

Княгиня объединила эффектный образ с черным джемпером с высоким воротником и черными брюками-сигаретами, чтобы создать неподвластную времени эстетику. Княгиня снова надела перчатки, но для создания роскошного образа выбрала черную кожаную пару.

Фото: Getty Images

Ярко-красный — любимый цвет жены князя. Родившаяся в Южной Африке королевская особа тепло закуталась в великолепное шерстяное пальто в сочетании с подходящим красным платьем, алыми перчатками и подходящими сапогами на каблуке, когда присутствовала на церемонии, посвященной Национальному дню в Монако.

Ранее Фокус писал, что княгиня Монако Шарлен позировала с семьей для рождественской открытки.