Илона Гвоздева в кружевном белье показа, как выглядит ее грудь после пластики

Илона Гвоздева два месяца назад перенесла пластическую операцию по увеличению размера груди.

35-летняя танцовщица Илона Гвоздева впервые после пластической операции на груди снялась в откровенной фотосессии. Видеороликом с бэкстейджа хореограф поделилась в своем инстаграме.

На видео видно как Илона позирует в белом брючном костюме с яркими золотыми пуговицами. Под жакет Илона надела прозрачную белую блузку без рукав.

На видео также можно разглядеть кружевной бюстгальтер и "новую" грудь танцовщицы.

Конечно прежде всего это была рекламная интеграция, которую сняла Илона Гвоздева, однако ее поклонники все же обратили внимание преимущественно на грудь. После операции танцовщицы по увеличению размера груди прошло всего два месяца. Однако, до этого хореограф вынуждена была ходить в специальном бандаже для груди.

Очевидно, уже врачи разрешили Илоне надевать привлекательное белье и избавиться от бандажа.

Естественно поклонники подметили Гвоздевой привлекательность изменений в ее внешности. "Не знаю, что вы рекламируете, но грудь бомбезная". "Красиво. Кто бы, что ни говорил... Подходит. Очень". "Вау, просто красавица".

Один из подписчиков даже обратился к танцовщице с просьбой презентовать свою новую грудь. В частности, он попросил сделать "до" и "после".

"Илона. Когда уже будет презентация груди? Такой прогрев был. Я так волновался, как будто мне операцию делали. Вот честное слово. Так, где же подробная презентация было-стало? Подписчики ждут, волнуются".

Стоит отметить, что пластическую операцию по увеличению размера груди Илона Гвоздева сделала в конце октября в одной из столичных клиник. Танцовщица не стала слишком увеличивать грудь и вставила имплантат объемом 320 миллилитров, что по меркам означает второй размер.

Напомним, Илона Гвоздева показала подросшую дочь.