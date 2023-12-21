Леся Никитюк в соблазнительном платье показала свою первую елку в новой квартире

Леся Никитюк показала интересную идею для дизайна новогодней елки и прорекламировала украинский бренд одежды.

36-летняя телеведущая Леся Никитюк, известная участием в шоу "Кто сверху?" в откровенном платье показала, как украсила новогоднюю елку в своей новой квартире. Фото блондинка опубликовала в своем инстаграме.

На фото Леся позирует в коротком сарафане в черно-белую клетку на тоненьких бретелях. Платье имеет откровенное декольте и корсетную затяжку на талии. Дополнила образ Никитюк черными капроновыми колготками. Также подчеркнула свою красоту телеведущая украшениями на шее в форме крестика, длинными серьгами на ушах и часами в форме змеи на руке.

Для образа звезда телеэкранов сделала стильную укладку с легкими локонами, волосы с висков немного собрав на затылке и перевязав их черной лентой.

Известно, что платье, которое надела Никитюк от украинского бренда.

Кроме стильного образа, Никитюк также похвасталась своей первой новогодней елкой в новой квартире. Для рождественских праздников звезда телеэкранов выбрала живую елку, которую украсила гирляндами и красными розами.

Конечно, ни образ Леси, ни ее первую елку не могли обойти поклонники, которые засыпали ее комментариями.

Некоторые предположили, что Леся Никитюк станет новой героиней шоу "Холостячка" и таким образом телеведущая намекает на свое участие.

"Начались съемки Холостячки? Розы будет Леся раздавать".

Другие же конечно подчеркнули красоту ведущей: "Леся, ты в любом образе шикарная, я тебя очень люблю", "Царица, красавица, богиня, настоящая звезда", "Замечательное фото! Как клево, что в нашей стране есть такие талантливые и открытые сердцем люди!"

Напомним, в начале ноября Леся Никитюк сообщила о смерти близкого человека.