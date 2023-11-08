В семье Леси Никитюк случилось горе

Леся Никитюк не смогла сдержать эмоции, рассказывая об этой утрате.

Related video

Телеведущая Леся Микитюк поделилась воспоминаниями о своей бабушке Марии и выразила благодарность всем, кто поддерживает ее в это трудное время. Об этом она сообщила в Instagram.

- "Доезжаю до дома, плачу, вспоминаю. Уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Но, как говорят старые люди, дай Бог нам прожить до 90 и умереть своей смертью. В наше время — это большая редкость. У кого бабушки и дедушки живы, дай Бог им здоровья, звоните им, привозите булочки с маком, моя очень любила", — с грустью сказала Леся Никитюк.

Скриншот lesia_nikituk

Телеведущая показала село, в котором жила бабушка и ее место на кладбище. На похороны съехались все родственники, дети и внуки покойной Марии. Леся остались ночевать в доме вместе с дедушкой и вспоминала приятные моменты, которые прожила с родным человеком.

- "Заехал в деревню, сразу вспоминаешь, как за руку с подругой прыгали с дамбы в пруд. Бабушка не позволяла, а мы не слушались. Для меня это целая эпоха, которая закончилась, потому что в этот дом уже не будут все съезжаться на Рождество. Уже не будет этого смеха у натопленной бабушкой теплой печи и не будет ее кулича.", — поделилась ведущая.

Напомним, что Леся Никитюк в свой день рождения рассказала, о чем мечтает больше всего.