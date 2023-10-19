Леся Никитюк в свой день рождения рассказала, о чем мечтает больше всего

Желание телеведущей близко и понятно каждому украинцу.

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19 октября известная украинская телеведущая Леся Никитюк отметила свой 36-й день рождения. По этому случаю знаменитость опубликовала пост в Instagram, где рассказала подписчикам о своем самом заветном желании.

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Леся Никитюк снялась в образе Леси Украинки

"Мне 36, и после 24-го мои мечты сильно изменились, они стали простыми и даже банальными. Я мечтаю, чтобы Украина победила! Мечтаю, чтобы все защитники и защитницы были живы, чтобы люди в Украине перестали страдать, чтобы мы ночью просыпались только для того, чтобы попить воды или что-нибудь съесть из холодильника. Мечтаю, чтобы все семьи вернулись в свои отстроенные дома. Мечтаю, идя по дороге, видеть нашу землю, покрытую пшеницей, которая навсегда скроет ее раны от взрывов, снарядов и ракет", – пишет Никитюк.

Но больше всего ей хочется, чтобы украинцы не занимались травлей друг друга и склоками, а поддерживали и относились с пониманием.

"Вспомните, какие мы были в первые месяцы полномасштабной войны. Мы были одним целым, мы были кулаком. А теперь мы как те пальцы, которые начинают торчать в другие стороны и даже показывать непристойные жесты друг другу. Давайте будем добрее и каждый раз, когда нам хочется эмоционально среагировать – давайте просто будем смеяться во все свои 32. Когда наступит победа, наши защитники и защитницы должны вернуться в незлобное, доброе, улыбающееся, благодарное общество", – говорится в публикации.

Не обошлось и без слов искренней благодарности.

"Я благодарна ВСУ за то, что имею возможность жить в Украине. Я благодарна, что имею возможность поддерживать и благодарна, что поддерживают меня. Я благодарна семье, которую я обожаю, благодарна друзьям и своей аудитории за то, что у меня есть. Верю, что мечты мои сбудутся".

Леся Никитюк с начала войны с Россией активно помогала ВСУ и беженцам. Она принимала их в доме своих родителей в Хмельницком, помогала найти жилье и работу, сама занималась закупками, готовкой и рассылкой всего необходимого для украинских военных.

Ранее Фокус писал, что Леся поделилась яркими кадрами осенней фотосессии.