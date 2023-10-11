Леся Никитюк снялась в ярком мини-платье на фоне осенней природы (фото, видео)

Телеведущая произвела впечатление на поклонников стильным образом.

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35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась со своими 4,2 млн подписчиков в Instagram кадрами осенней фотосессии, которая была отснята в Хмельницком, родном городе знаменитости.

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Леся Никитюк представила клип о российской пропаганде

На снимках Леся позирует в салатовом коротком мини-платье из кашемира с накладным карманом на поясе и длинными рукавами от украинского бренда Dresstoimpres. Основательницей марки является Ольга Слонь. Образ Никитюк дополняют белые носки и высокие черные ботинки на шнуровке. Волосы телеведущей распущены и светлыми прядями падают ей на плечи.

Она позирует на фоне живописной природы родного края, а компанию ей составил ее любимый пес – вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Рафик.

"А Рафик знает, куда водить телочек", – гласит шутливая подпись к снимкам

Леся не только показала результат фотосессии, но и добавила видео, где она гуляет у леса со своим питомцем, а также стоит на берегу реки.

"Хмельницкий. Осень", – подписала видео знаменитость.

Чуть более года назад Леся Никитюк примерила на себя образ Леси Украинки. Снимки сделали во время съемок сериала, который так и не вышел на экраны.

Леся Никитюк с начала войны с Россией активно помогала ВСУ и беженцам. Она принимала их в доме своих родителей в Хмельницком, помогала найти жилье и работу, сама занималась закупками, готовкой и рассылкой всего необходимого для украинских военных.

Ранее Фокус писал, что некоторое время спустя Никитюк закрыла приют для переселенцев.