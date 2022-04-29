Телеведущая Леся Никитюк показала свой день в роли волонтера

Украинская телеведущая с первых дней занялась волонтерской деятельностью, а в доме родителей поселила беженцев

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Телеведущая Леся Никитюк, которая принимала участие в съемках шоу "Орел и Решка", рассказала, как именно помогает переселенцам, и в деталях показала один день из своих волонтерских будней. Новое шоу Леси на "Новом канале" "Пара на мільйон" должно было стартовать 22 февраля, но его отменили. Так что ведущая полностью посвятила себя волонтерской деятельности.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Блогером и ведущей была до 24 февраля. После того, как нас пришли "освобождать", одну профессию сменила на 16 новых – теперь я риелтор, завскладом, водитель. Когда нужно — отвожу, привожу, заселяю, пытаюсь найти нужные продукты, одежду, одеяла для людей, чтобы они смогли хотя бы прилечь и отдохнуть — не у всех сразу получается уснуть", — рассказывала Леся о своей жизни в новых реалиях.

Леся Никитюк с первых дней войны стала помогать вынужденным переселенцам из разных уголков страны. Ведущая поселила в доме своих родителей в Хмельницкой области 60 беженцев.

Она призналась, что развлекательный контент сейчас ей кажется не слишком уместным, так что она просто показала, как проходит ее день, занятый волонтерскими заботами.

День Леси Никитюк начинается с закупок. Так как нужно накормить всех, кто живет в ее доме, а туда только накануне прибыли новые беженцы, среди которых беременная на последних месяцах женщина, четверо детей и кошка, которая окотилась в дороге.

[ + – ] Новоприбывшие в дом Леси Никитюк

Ведущая отметила, что сейчас многие компании и частные предприниматели помогают волонтерам и предлагают продукты бесплатно.

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

После Леся с помощниками готовит, а потом отправляется на почту, рассылая посылки с медикаментами, военным обмундированием и прочими необходимыми вещами.

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Напомним, ранее стало известно, где сейчас находится еще одна украинская селебрити – певица Оля Полякова. Оказалось, что она вместе с дочками уехала в Прованс, где живет на вилле подруги Ксении Собчак – известного блогера Ники Белоцерковской. Та с первых дней вторжения ВС РФ в Украину поддерживает нашу страну и рассказывает правду о происходящем в соцсетях.