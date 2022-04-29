Телеведуча Леся Нікітюк показала свій день у ролі волонтера

Українська телеведуча з перших днів зайнялася волонтерською діяльністю, а в будинку батьків поселила біженців

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Телеведуча Леся Нікітюк, яка брала участь у зйомках шоу "Орел і Решка", розповіла, як саме допомагає переселенцям, і в деталях показала один день зі своїх волонтерських буднів. Нове шоу Лесі на "Новому каналі" "Пара на мільйон" мало стартувати 22 лютого, але його скасували. Тож ведуча повністю присвятила себе волонтерській діяльності.

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"Блогеркою та ведучою була до 24 лютого. Після того, як нас прийшли "звільняти", одну професію змінила на 16 нових — тепер я ріелтор, завскладом, водій. Коли потрібно — відводжу, приводжу, заселяю, намагаюся знайти потрібні продукти, одяг, ковдри для людей, щоб вони змогли хоча б прилягти й відпочити — не всім відразу виходить заснути", — розповідала Леся про своє життя в нових реаліях.

Леся Нікітюк із перших днів війни стала допомагати вимушеним переселенцям із різних куточків країни. Ведуча поселила в будинку своїх батьків у Хмельницькій області 60 біженців.

Вона зізналася, що розважальний контент зараз їй здається не надто доречним, тому вона просто показала, як минає її день, зайнятий волонтерськими турботами.

День Лесі Нікітюк починається із закупівель. Бо треба нагодувати всіх, хто живе в її домі, а туди лише напередодні прибули нові біженці, серед яких вагітна на останніх місяцях жінка, четверо дітей і кішка, що покотилася в дорозі.

[ + – ] Новоприбулі в будинку Лесі Нікітюк

Ведуча зазначила, що зараз багато компаній і приватних підприємців допомагають волонтерам і пропонують продукти безкоштовно.

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Потім Леся з помічниками готує, а потім вирушає на пошту, розсилаючи посилки з медикаментами, військовим обмундируванням та іншими необхідними речами.

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше стало відомо, де зараз перебуває ще одна українська селебріті — співачка Оля Полякова. Виявилося, що вона разом із доньками поїхала в Прованс, де мешкає на віллі подруги Ксенії Собчак — відомої блогерки Ніки Білоцерківської. Та з перших днів вторгнення ЗС РФ в Україну підтримує нашу країну та розповідає правду про те, що відбувається, в соцмережах.