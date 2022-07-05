Леся Никитюк закрыла приют для переселенцев

Причина – тех, кому нужна помощь, почти не осталось

Украинская телеведущая Леся Никитюк с начала войны с Россией активно помогала ВСУ и беженцам. Она принимала их в доме своих родителей в Хмельницком, помогала найти жилье и работу, но сейчас ведущая сообщила, что приют закрывается. Причина – людей, которые в нем нуждаются, стало очень мало, что является отличной новостью. Об этом сообщает Glianec.

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Со временем ее инициатива превратилась в целый Координационный центр, который и продолжит работу. Сама телеведущая отчиталась, что за четыре месяца работы она и ее помощники смогли помочь трем тысячам людей, среди которых 320 детей и 84 домашних животных.

[ + – ] Леся Никитюк объявила, что ее приют для переселенцев закрывается Фото: Instagram lesia_nikituk

"Наш приют закрывается. Основная причина – существенно уменьшился поток людей. А те, кто жил у нас, уже нашли себе новые дома", — написала Никитюк.

[ + – ] Леся Никитюк объявила, что ее приют для переселенцев закрывается Фото: Instagram lesia_nikituk [ + – ] Леся Никитюк объявила, что ее приют для переселенцев закрывается Фото: Instagram lesia_nikituk

Напомним, ранее она рассказывала про будни своего приюта и про свой день в роли волонтера. Она сама занималась закупками, готовкой и рассылкой всего необходимого для украинских военных.

Ранее стало известно, что еще одна украинская знаменитость, певица Оля Полякова вернулась в Украину. Она уехала с дочками, когда войска ВС РФ вторглись в Украину, ее муж остался дома. Полякова жила в доме своей подруги, кулинарного блогера Ники Белоцерковской. Та за свою проукраинскую и антивоенную позицию была заочно арестована в России.