Леся Нікітюк закрила притулок для переселенців

Причина — тих, кому потрібна допомога, майже не лишилося.

Українська телеведуча Леся Нікітюк із початку війни з Росією активно допомагала ЗСУ та біженцям. Вона приймала їх у будинку своїх батьків у Хмельницькому, допомагала знайти житло та роботу, але зараз ведуча повідомила, що притулок закривається. Причина — людей, які його потребують, стало дуже мало, що є чудовою новиною. Про це повідомляє Glianec.

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Згодом її ініціатива перетворилася на цілий Координаційний центр, який і продовжить роботу. Сама телеведуча відзвітувала, що за чотири місяці роботи вона та її помічники змогли допомогти трьом тисячам людей, серед яких 320 дітей і 84 свійські тварини.

[ + – ] Леся Нікітюк оголосила, що її притулок для переселенців закривається Фото: Instagram lesia_nikituk

"Наш притулок закривається. Основна причина — суттєво зменшився потік людей. А ті, хто жив у нас, уже знайшли собі нові будинки", — написала Нікітюк.

[ + – ] Леся Нікітюк оголосила, що її притулок для переселенців закривається Фото: Instagram lesia_nikituk [ + – ] Леся Нікітюк оголосила, що її притулок для переселенців закривається Фото: Instagram lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше вона розповідала про будні свого притулку та про свій день у ролі волонтера. Вона сама займалася закупівлями, готуванням і розсилкою всього необхідного для українських військових.

Раніше стало відомо, що ще одна українська знаменитість, співачка Оля Полякова повернулася до України. Вона поїхала з доньками, коли війська ЗС РФ вторглися в Україну, її чоловік залишився вдома. Полякова жила в будинку своєї подруги, кулінарної блогерки Ніки Білоцерківської. Та за свою проукраїнську й антивоєнну позицію була заочно заарештована в Росії.