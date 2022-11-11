Леся Никитюк снялась в образе Леси Украинки
Костюмированную фотосессию сделали во время съемок сериала, который так и не вышел.
35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она изображена в образе украинской писательницы Леси Украинки.
"Да! Я буду сквозь слезы смеяться,
Среди беды петь песни,
Без надежды таки надеяться,
Буду жить! Прочь думы грустные!" – подписала она фото строфой из поэзии Леси Украинки Contra spem spero!.
Также ведущая добавила, что снимки сделали во время съемок так и не вышедшего сериала.
"Но опыт и фото остались", – добавила Никитюк.
Подписчики Леся оценили ее новые снимки.
"Как ты похожа на нее", – говорится в комментарии.
Напомним, украинская телеведущая Леся Никитюк с начала войны с Россией активно помогала ВСУ и беженцам. Она принимала их в доме своих родителей в Хмельницком, помогала найти жилье и работу, сама занималась закупками, готовкой и рассылкой всего необходимого для украинских военных, но недавно ведущая сообщила, что приют закрывается. Причина – людей, которые в нем нуждаются, стало очень мало, что является отличной новостью.