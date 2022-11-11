Леся Нікітюк знялася в образі Лесі Українки

Костюмовану фотосесію зробили під час зйомок серіалу, який так і не вийшов.

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35-річна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала у своєму Instagram фотографії, на яких її зображено в образі української письменниці Лесі Українки.

"Так! Я буду крізь сльози сміятися,

Серед біди співати пісні,

Без надії таки сподіватися,

Буду жити! Геть думи сумні!” – підписала вона фото строфою з поезії Лесі Українки Contra spem spero!

Також ведуча додала, що знімки зробили під час зйомок серіалу, що так і не вийшов.

"Але досвід та фото залишилися", — додала Нікітюк.

Підписники Лесі оцінили її нові знімки.

"Як ти схожа на неї", — йдеться у коментарі.

Нагадаємо, українська телеведуча Леся Нікітюк з початку війни з Росією активно допомагала ЗСУ та біженцям. Вона приймала їх у будинку своїх батьків у Хмельницькому, допомагала знайти житло та роботу, сама займалася закупівлями, готуванням та розсилкою всього необхідного для українських військових, але нещодавно ведуча повідомила, що прихисток закривається. Причина — людей, які його потребують, стало дуже мало, що є чудовою новиною.