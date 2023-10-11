Леся Нікітюк знялася в яскравій мінісукні на тлі осінньої природи (фото, відео)

Телеведуча справила враження на шанувальників стильним образом.

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35-річна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася зі своїми 4,2 млн передплатників в Instagram кадрами осінньої фотосесії, яку зняли в Хмельницькому, рідному місті знаменитості.

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На знімках Леся позує в салатовій короткій мінісукні з кашеміру з накладною кишенею на поясі і довгими рукавами від українського бренду Dresstoimpres. Засновницею марки є Ольга Слонь. Образ Нікітюк доповнюють білі шкарпетки і високі чорні черевики на шнурівці. Волосся телеведучої розпущене і світлими пасмами падає їй на плечі.

Вона позує на тлі мальовничої природи рідного краю, а компанію їй склав її улюблений пес — вест-гайленд-вайт-тер'єр на прізвисько Рафік.

"А Рафік знає, куди водити тьолочок", — говориться в жартівливому підписі до знімків

Леся не тільки показала результат фотосесії, а й додала відео, де вона гуляє біля лісу зі своїм вихованцем, а також стоїть на березі річки.

"Хмельницький. Осінь", — підписала відео знаменитість.

Трохи більше року тому Леся Нікітюк приміряла на себе образ Лесі Українки. Знімки зробили під час зйомок серіалу, який так і не вийшов на екрани.

Леся Нікітюк від початку війни з Росією активно допомагала ЗСУ та біженцям. Вона приймала їх у будинку своїх батьків у Хмельницькому, допомагала знайти житло і роботу, сама займалася закупівлями, готуванням і розсилкою всього необхідного для українських військових.

Раніше Фокус писав, що через деякий час Нікітюк закрила притулок для переселенців.