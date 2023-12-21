Ольга Харлан неожиданно вспомнила о Дикусаре и заявила, что ждет его с фронта

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар были звездной парой, которая заняла второе место на шоу "Танцы со звездами".

33-летняя фехтовальщица Ольга Харлан опубликовала видео с тренировки по танцам и вспомнила о 38-летнем танцовщике Дмитрии Дикусаре и заявила, что ждет его возвращения с войны. Видеоролик с тренировок на паркете Ольга показала в своем инстаграме.

На черно-белом видео фехтовальщица танцует вместе с другим хореографом Антоном Нестерко.

Под видео Ольга вспомнила о мирных довоенных временах, когда могла спокойно заниматься тем, чем хочет. Сейчас же она с теплотой вспоминает о танцах, проект "Танцуют все" в котором она участвовала и только это дает ее теплые ощущения безопасности и чего-то яркого.

Харлан призналась, что любовь к танцам ей привил Дмитрий Дикусар, который с первых дней воюет на фронте.

После проекта фехтовальщица перестала заниматься танцами, однако недавно решила снова стать на паркет. Правда с другим партнером.

Однако, Ольга отметила, что все же ждет возвращения Дмитрия с фронта, чтобы снова выйти на паркет с их танцем.

Судя по всему Дмитрий пока не видел ласковых слов в свою сторону, поскольку никак не прокомментировал сообщение своей партнерши по паркету.

В свою очередь подписчики спортсменки откликнулись на ее сообщение: ""Вы очаровательны! Очень буду ждать танец с Дмитрием!", "Оля, очень радуюсь за тебя. Ты на самом деле прекрасна на паркете. И главное:мы тоже молимся за Диму и ждем его", "Да, вы с Дмитрием были невероятные на паркете", "Очень красиво ! конечно все мы скучаем по той беззаботной жизни , но мы живем сейчас ! Делайте то, что дает вам удовольствие и радость".

Отметим, что Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар в 2021 году выступали в паре на телевизионном проекте "Танцы со звездами". Тогда Дмитрию и Ольге досталось второе место.

Напомним, фехтовальщица Харлан опубликовала селфи с Залужным.