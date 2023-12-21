Сара Джессика Паркер заявила, что уезжает из Нью-Йорка

Вместе с мужем Мэттью Бродериком актриса повезет в Лондон премьеру своего успешного шоу Plaza Suite.

58-летняя американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер сообщила своим подписчикам в Instagram, что в январе привезет в Лондон свою чрезвычайно успешную пьесу "Плаза-сьют" после ее показа в Америке.

В серии опубликованных фотографий было несколько снимков, сделанных в Лондоне, а также один из Нью-Йорка.

"Снова на репетиции нашего лондонского показа @plazasuitebway. Горизонт, каким я вижу его каждый день. Из нашей репетиционной студии @mtc_nyc Скоро новые горизонты, новый красивый театр @savoytheatreldn, новая публика и новые воспоминания. Собирай багаж! Прощай, Нью-Йорк, здравствуй, Лондон. X, SJ", – говорится в подписи.

В синопсисе Plaza Suite говорится, что это – "веселый и острый взгляд на любовь и брак, который покорил бродвейскую публику".

"Не упустите свой единственный в жизни шанс увидеть, как эти два актера мирового класса играют три разные пары, которые остановитесь в одном культовом гостиничном номере", – гласит описание.

Сара и Мэттью вместе с 1991 года и поженились в 1997 году. У пары трое детей: 20-летний сын Джеймс и 14-летние дочери-близнецы Мэрион и Табита.

Семья живет в красивом таунхаусе в Вест-Виллидж в Нью-Йорке, а местные жители называют Сару "королевой Вест-Виллидж". Хотя звезда и ее семья относительно конфиденциальны, она время от времени рассказывает о своей личной жизни.

Говоря о семейных обедах, она, например, призналась, что все они были домашними людьми, предпочитая готовить каждый вечер и отказываясь от желания выйти куда-нибудь или сделать заказ:

"Мы готовим каждый вечер. Это источник огромной гордости для всех. Но это также загадочно, потому что мы просто не подчиняемся порядку как семья. Мы действительно готовим 5-6 вечеров в неделю, это точно. Мы стараемся всегда устраивать воскресный ужин — приглашаем людей".

Сара также поделилась, что вместе с мужем воспитывала своих троих детей так, чтобы они упорно трудились ради своей мечты и при этом имели доступ к тому, что им нужно.

"Я думаю, что для детей это отличный образ жизни, когда их потребности удовлетворяются – быть накормленными, в безопасности и любимыми, важные вещи в жизни: книги, еда и интересные впечатления, и им тепло зимой и прохладно летом. Но они должны жаждать чего-то, они должны чего-то хотеть. И нас также должно интересовать, какой они вклад в это делают?", – подчеркнула актриса.

Ранее Фокус писал, что Сара Джессика Паркер высказалась о старении.