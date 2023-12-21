Сильная магнитная буря 22 декабря 2023 года: что можно и нельзя делать

Завтра, 22 декабря, начнется мощная магнитная буря, которая может оказать влияние на людей.

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Завтра, 22 декабря, начнется магнитная буря амплитудой около 4 баллов, что считается интенсивной магнитной бурей.

Что нужно делать в период магнитной бури 22 декабря?

избегайте стрессов и перенапряжений: магнитные бури могут усиливать симптомы у метеозависимых людей, такие как головная боль, раздражительность, сонливость и апатия. Поэтому важно избегать стрессов и избегать ситуаций, которые могут вызвать нервное напряжение;

соблюдайте режим отдыха и сна: уделяйте достаточно времени для отдыха и сна. Это поможет укрепить иммунитет и снизить вероятность возникновения негативных реакций на магнитные бури;

поддерживайте здоровый образ жизни: питайтесь правильно, упражняйтесь регулярно и избегайте вредных привычек. Здоровый образ жизни может помочь укрепить ваш организм и снизить влияние метеочувствительности;

обратите внимание на питание: в период магнитных бурь рекомендуется употребление пищи, богатой витаминами и минералами, особенно теми, которые способствуют поддержанию нервной системы, такими как витамины группы B, а также обильное питье воды.

Что нельзя делать в период магнитной бури 22 декабря?

чрезмерные физические нагрузки: стремитесь избегать физических нагрузок, особенно если вы чувствуете усиление метеозависимых симптомов;

пренебрегать тревожными симптомами: если вы хоть немного чувствуете обострение хронических заболеваний, то постарайтесь сразу же его устранить или обратитесь к врачу;

ссориться, нервничать, кричать: эмоциональное состояние может быть нестабильное в эти дни, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и избегать ситуаций, которые могут привести к конфликтам.

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