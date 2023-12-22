Роберт Паттинсон сделал предложение Сьюки Уотерхаус

Пара долго не афишировала свои отношения, предпочитая держать счастье в секрете.

37-летний актер Роберт Паттинсон, звезда фильмов "Сумерки" и "Бэтмен", сделал предложение своей беременной девушке – 31-летней британской модели и певицы Сьюки Уотерхаус после пяти лет отношений, сообщает People.

Первые слухи о помолвке пары появились после того, как Сьюки была замечена с помолвочным кольцом на безымянном пальце левой руки во время прогулки с бойфрендом. Однако теперь домыслы подтвердились.

"Они помолвлены. Они оба хотят пожениться. Для них это важно. Роберт не может дождаться, когда станет отцом. Он готов. Его отношения со Сьюки невероятны. Он чувствует себя очень удачливым", – рассказал журналистам друг из окружения влюбленных.

Источник сообщил, что беременная Сьюки излучает "особое сияние" и "кажется очень счастливой".

Сьюки и Роберт начали встречаться в 2018 году и не стремились афишировать свой роман, предпочитая держать отношения подальше от любопытных глаз. Несмотря на то, что они были вместе последние пять лет, в октябре певица рассказала, что они с Робертом съехались только в апреле 2023 года и живут в Лондоне.

Роберт и Сьюки живут вместе с апреля 2023 года Фото: Getty Images

Во время выступления на подкасте Driven Minds: A Type 7 она отметила, что ей "очень повезло" иметь такого партнера как Роберт.

"Этот шаг не кажется таким уж сумасшедшим. И мне очень повезло, потому что он так терпимо относится к беспорядку и хаосу. Он никогда ничего об этом не говорит. Он думает, что это очаровательно. Так что мне в этом очень повезло", – делилась Сьюки своими впечатлениями от совместного проживания с Паттинсоном.

По ее словам, она до сих пор не может поверить, что так счастлива с кем-то вот уже почти пять лет, а мужчина до сих пор вызывает у нее "бабочки в животе".

"Я всегда невероятно взволнована, когда вижу всплывающее окно с его именем на моем телефоне или даже сообщение. Я думаю, что он чувствует то же самое ко мне. Нам всегда есть что сказать друг другу, и я нахожу его веселым", – делится певица.

Тем временем эксперты уже подсчитали стоимость помолвочного кольца Уотерхаус, которое украшено двумя бриллиантами.

Так, Нил Датта, управляющий директор отдела обручальных и обручальных колец компании Angelic Diamonds, подсчитал, что украшение Toi et Moi с бриллиантом огранки "принцесса" весом 2,5 карата и бриллиантом грушевидной формы весом 2,5 карата на платиновом кольце с бриллиантовым паве обошлось Роберту, чей собственный капитал оценивается в 100 миллионов долларов, примерно в 330 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что Паттинсон мог не появиться в "Сумерках", которые принесли ему мировую популярность и звание секс-символа.