Жена Григория Решетника сообщила, что в квартиру их друзей попал шахед

Кристина Решетник призналась, что во время обстрелов пострадали их друзья и коллеги, которые, к счастью, остались живы.

Жена телеведущего и шоумена Григория Решетника, известного как ведущего шоу "Холостяк", Кристина сообщила, что в квартиру их друзей попал шахед. Происшествие случилось ночью, 21 декабря, во время очередного обстрела столицы российскими оккупантами, написала Кристина в Instagram.

В дом друзей Решетников попал шахед В дом друзей Решетников попал шахед

"Сложная ночь. Потому что в тот дом, куда вчера попал шахед — наших друзей",- написала Кристина под фото поврежденной квартиры.

Речь идет о телеведущем Андрее Ковальском и его жене Татьяне. Речь идет о многоэтажке в Соломенском районе. В результате попадания возник пожар. К счастью, его удалось потушить и все остались живы.

Сейчас известно о повреждении шести квартир в этом доме, среди которых и жилье телеведущего. К счастью семья выжила. Однако их квартира полностью разрушена.

"Жизнь такая непредсказуемая, только виделись на днях, а сегодня в дом друзей попал шахед",- написала Решетник под фото с допремьерного показа мультфильма "Перелет", где семьи побывали с детьми.

Напомним, жена телеведущего показала первые кадры из квартиры, которую разрушили оккупанты.