Телеведущий Андрей Ковальский показал, что осталось от его квартиры после попадания дрона

Андрей Ковальский и его жена Татьяна Хитрик рассказали журналистам подробности того страшного вечера.

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Поздно вечером 21 декабря в результате атаки российскими войсками дронами-камикадзе Shahed по Киеву обломки одного из беспилотников упали на 26-этажный дом, повредив квартиру известного телеведущего Андрея Ковальского. О случившемся написал и сам журналист, и его жена Татьяна Хитрик. В Facebook она опубликовала снимок разрушений.

"Выжили, ми ВЫЖИЛИ!!!! И это главное… Квартиры теперь нет", – сообщила мама двух малолетних детей.

На снимке – груда кирпичей, оставшихся от разрушенной террасы.

Фото: Скриншот

Позже Татьяна добавила:

"Боже, спасибо за жизнь, спасибо, что мы и дети выжили в аду. В самом аду… что не сгорели заживо под завалами, что смогли потушить пламя, что смогли… смогли. Спасибо!"

Общаясь с журналистами на следующий день после случившегося, Хитрик рассказала:

"Прогремел сильный взрыв и начался пожар. Дома были огнетушители, я начала все тушить. Сейчас у нас нет окон, стен, террасы, нет новогодней елки и праздника, но главное все живы и рады этому". По ее словам, дети сильно испугались, но, к счастью, физически они не пострадали.

Друзья Татьяны и Андрея публикуют в соцсетях снимки разрушений квартиры и просят помочь деньгами на ее восстановление.

Фото: Соцсети

В комментарии УНИАН Андрей Ковальский раскрыл подробности того страшного момента.

"Прилетел дрон прямой наводкой в наш дом. Повезло, что мы были дома. Потому что начался пожар, из него, видимо, полилась какая-то смазка, потому что воняло ужасно, дым страшный был. Жена и я успели потушить пламя. Если бы не потушили. , последствия были бы гораздо ужаснее. Жена успела отскочить от окна, она услышала звук дрона, отпрянула и буквально через мгновение произошел взрыв, посыпались все обломки на нашу квартиру. То есть эпицентр взрыва, я так понимаю, был немного выше квартиры. Но все сверху – все эти огромные глыбы камней полетели к нам и все побили. Ни одного стекла нет в квартире", – рассказал журналистам Ковальский на руинах своего жилья.

Андрей Ковальский – украинский журналист, специализирующийся в области спорта, а также ведущий на телеканале ICTV и главный ведущий марафона "Єдині новини". Его дебют в качестве телевизионного ведущего состоялся в 1999 году. Он был ведущим торжественного мероприятия в честь 15-летия журнала "Фокус".

Андрей Ковальский и Татьяна Хитрик на праздновании 15-летия "Фокуса"

Ранее Фокус писал, что в КГВА рассказали о повреждениях многоквартирного дома.