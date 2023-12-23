23 декабря 2023 года: мученика Феодула - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также подшивать одежду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Феодула, который в III веке за свою веру был подвергнут страданиям на острове Крит. Еще в этот день поминают преподобного Нифонта, который жил в V веке и при помощи силы своей веры боролся с нечистой силой. Именно его и считают защитником от лукавого.
Что нельзя делать 23 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- заплетать кому-то косы;
- подшивать одежду, укорачивая ее.
Народные поверья и приметы:
- ветер — к хорошему урожаю и дождливому лету;
- если куры себя беспокойно ведут, ожидайте метель;
- снег и вьюга — ждите холодный июль.
День ангела празднуют:
Павел, Наум, Давид, Федул, Василий.
А также в этот день:
1846 год — братья Джордж и Майкл Боинги основывают компанию по выпуску велосипедов, которая сейчас занимается авиастроением и авиаперевозками;
1947 год — в Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли демонстрируют свое изобретение – транзистор;
1954 год — первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик жертвует почку своему брату-близнецу Ричарду;
1968 год — американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс становятся первыми людьми, достигшими орбиты Луны.