24 декабря 2023 года: Святвечер или Сочельник - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ужинать до первой звезды и ссорится с кем-либо.
Что случилось в этот день:
Накануне Рождества Христова вечером христиане отмечают Сочельник или Святвечер. Именно в этот день заканчивается Рождественский пост, который длился сорок дней. Первая звезда в небе 6 января символизирует Рождество Сына Божьего. Название праздника связывают с традицией употреблять в этот день традиционное праздничное блюдо — сочиво.
Что нельзя делать 24 декабря:
- ссориться;
- садиться ужинать до первой звезды;
- запивать еду (можно только компотом);
- чтобы стол на ужин был пустой;
- опаздывать на вечернюю трапезу;
- сидеть на углу стола;
- кричать и эмоционировать.
Народные приметы и поверья:
- ясный день сулит хороший урожай;
- мало звезд видно — мало ягод вродит;
- если есть иней — погода будет благоприятна для весенних посевов;
- снежная погода — будет урожай на хлеб;
- снегопад к процветанию хозяйства;
- мороз — в семье будет совет да любовь.
День ангела празднуют:
Агафья, Ахмет, Василия, Евгения, Клавдия, Николай, Филипп.
Родились сегодня:
1937 год — Вячеслав Черновол, украинский политический деятель;
1971 год — Рики Мартин (Энрике Мартин Моралес), пуэрто-риканский певец, музыкант, актер, лауреат премий "Грэмми".
А также в этот день:
1777 год — капитан Джеймс Кук и его корабли "Резольюшн" и "Дискавери" открыли остров, который 2 января Кук назвал островом Рождества;
1906 год — канадец Фессенден впервые в истории осуществил музыкальную радиопередачу (ария Генделя и Minuit Chrétiens в собственном исполнении на скрипке).