Принц Луи умилил публику на рождественском концерте (видео)

Принц Луи не смог скрыть своего восторга, увидев любимого актера.

Пятилетний принц Луи, младший ребенок принца и принцессы Уэльских, который давно является любимцем публики благодаря своей детской непосредственности, в очередной раз вызвал улыбки у поклонников британской королевской семьи. На канале ITV вышел в записи концерт рождественских гимнов, который еще 8 декабря в Вестминстерском аббатстве провела Кейт Миддлтон, и зрители смогли увидеть немало моментов, которые не попали на камеры многочисленных фотографов, пишет Hello.

Принц Луи впервые присоединился к родителям и старшим брату и сестре на концерте. Когда актер Джим Бродбент читал "Письма Деда Мороза" от Дж.Р.Р. Толкин, у принца Луи буквально загораются глаза. Он замечен подталкивающим свою мать Кейт, шепчущим "мама" и указывающим на удостоенную наград звезду, пока тот читает публике.

Придя на концерт, юный принц отправил письма детям, которым повезло меньше, чем ему, а затем вся семья пела гимны в зале, заполненном 1500 людьми. Это были акушерки, воспитатели детских садов и волонтеры детского банка

Среди других моментов, которые порадовали публику, был эпизод, когда в конце чтения Бродбента принцы Уильям и принц Джордж также обменялись улыбками, а по часовне разнеслось праздничное приветствие.

Во время еще одного забавного момента концерта принц Луи был замечен нахально задувшим свечу своей сестры Шарлотты.

Служба "Вместе на Рождество", поддерживаемая Королевским фондом, в этом году была проведена в честь тех, кто занимается поддержкой младенцев, маленьких детей и семей по всей Великобритании. Связанное с кампанией Кейт Shaping Us мероприятие демонстрирует "надежду на новую жизнь и почему так важно создавать поддерживающий, заботливый мир вокруг детей и взрослых в их жизни".

Открывая церемонию, принцесса Уэльская в монохромном наряде пригласила зрителей, наблюдающих из дома в канун Рождества, пересмотреть службу, и рассказала о значении Рождества.

"Рождество — это время, когда мы собираемся вместе и празднуем рождение ребенка. Рождение каждого ребенка — драгоценное и важное время, оно объединяет нас, чтобы задуматься о новых начинаниях, и дает надежду на будущее. На протяжении наших самых ранних взаимодействий, отношений и опыта с теми, кто нас любит, еще до нашего рождения, мы закладываем основы для многого из того, от чего будет зависеть это будущее. Но только ценя и поддерживая жизненно важную роль взрослых в мире детей, мы можем надеяться изменить ситуацию", – сказала она.

Принц Уильям также принял участие в службе, прочитав Евангелие от Луки.

На церемонии также присутствовали принцесса Беатрис, ее пасынок Кристофер Мапелли Моцци и муж Эдоардо Мапелли Моцци, а также принцесса Евгения, Зара Тиндалл и Питер Филлипс и его дочери Саванна и Исла, а также сестра Кейт Пиппа и муж Джеймс Мэтьюз, леди Сара Чатто и ее муж Дэниел Чатто.

Хотя короля и королевы Камиллы не было на мероприятии, они пожертвовали рождественские елки из Большого Виндзорского парка для украшения Вестминстерского аббатства, которые после службы были переданы в дар местному сообществу.

Среди знаменитостей, приветствовавших королевскую семью, были певцы Беверли Найт, Адам Ламберт и музыкант Джейкоб Коллиер.

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