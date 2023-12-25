Кейт Миддлтон продемонстрировала на публике ансамбль цвета петроль (видео, фото)

Королевская семья традиционно собирается на Рождество в Сандрингеме.

Британская королевская семья посетила торжественную рождественскую церковную службу в Сандрингеме, и будущая королева Кейт Миддлтон снова продемонстрировала безупречный вкус и элегантность, пишет Hello.

Принцесса Уэльская, которая в последнее время все чаще выбирает цвет петроль (цвет глубокой морской волны). В платьях этого оттенка она появлялась на важных государственных мероприятиях, а теперь ансамбль такого же цвета выбрала для посещения церкви. На ней было элегантное пальто с поясом, заниженной талией и воротником. Под пальто королевская особа надела уютный джемпер с высоким воротником, идеально подходящий для защиты от декабрьской прохлады. К нему она добавила струящуюся юбку со складками, а образ завершали замшевые темно-синие сапоги до колена и шляпка в тон.

Принц и принцесса Уэльские пришли в церковь с детьми и племянниками Фото: Getty

Что касается украшений, то принцесса Уэльская выбрала серьги-капли с сапфирами и бриллиантами, которые очень похожи на ее обручальное кольцо.

Идя в церковь, Кейт держала за руку юную принцессу Шарлотту. Девочка была в темно-зеленом пальто, темных колготках и лакированных туфлях в стиле Мэри Джейн.

Принц Джордж выглядел элегантно, как всегда, в синем костюме, как и его отец, принц Уильям, но все внимание затмил маленький Луи, одетый в брюки в клетку и укороченное пальто. Он шел в церковь, держа за руку свою троюродную сестру Мийю Тиндалл, дочь Майка и Зары Тиндаллов.

Сара Фергюсон, которая была среди членов королевской семьи на службе, нарядилась в стильное изумрудно-зеленое пальто, добавив ободок, украшенный павлиньими перьями, зеленые полусапожки и зеленый замшевый клатч.

Король Чарльз и королева Камилла выглядели очень похоже, выбрав нейтральные палитры. Ее Величество была одета в светло-коричневое пальто и такую же шляпу, а ее супруг был в коричневом пальто.

Ранее Фокус писал, что принц Луи повеселило публику во время записи концерта рождественских гимнов.