Стало известно, что принц Уильям мог подарить Кейт Миддлтон на Рождество

Несмотря на то, что в королевской семье обычно дарят "причудливые" подарки на праздники, принц и принцесса Уэльские выбирают более практичные варианты.

Стало известно, что принц Уильям обычно дарит Кейт Миддлтон на Рождество. Об этом пишет Express.

Бывший дворецкий короля Чарльза Грант Харрольд считает, что принцесса Уэльская, скорее всего, получила от своего мужа новые часы или ювелирные украшения в этот праздничный сезон.

Оказалось, что рождественские подарки королевской семьи друг другу "всегда шуточные" и "немного веселые". Например, Меган Маркл дарила принцу Гарри елочную игрушку в виде королевы Елизаветы II.

"Но с Уильямом и Кейт я уверен, что они подарят друг другу что-то приятное, что им понравится. Вероятно, Кейт получит от Уильяма часы или какие-то ювелирные изделия", — считает Харрольд.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Принцессу Уэльскую часто замечают с ее любимыми круглыми часами Ballon Bleu de Cartier, которые она получила в 2014 году. Аксессуар продается по цене более 5000 долларов, что означает, что любые новые часы, подаренные ее мужем, вероятно, будут иметь такую же стоимость.

Ballon Bleu de Cartier

"Рождество — это время, когда королевская семья собирается вместе. Это время заботиться и быть рядом друг с другом", — добавил бывший дворецкий.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Накануне Рождества семья собирается, чтобы раздать подарки, прежде чем полакомиться чаем. Впоследствии они посещают церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем.

Напомним, в чем секрет счастливых отношений принца и принцессы Уэльских.

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