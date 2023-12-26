Ирина Билык показала редкий снимок с сыном Табризом (фото)

Артистка вспомнила рождественский подарок, который ее больше всего поразил.

53-летняя украинская певица Ирина Билык показала редкое фото с сыном Табризом, которому 8 лет. Рождественский кадр с наследником артистка опубликовала в Instagram.

"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения на каждый день нового года!" — написала звезда сцены.

На снимке певица позировала с Табризом на фоне украшенной елки.

Также Ирина Билык вспомнила, какой подарок на Рождество ее больше всего поразил. Оказалось, что однажды артистке сделали предложение на рождественские праздники, а кольцо она нашла в ванной комнате. Впрочем, от кого именно, Билык не раскрыла.

Ирина Билык с сыном Табризом

"Ирина, ваш сын очаровательный. Спасибо за песню Снег", "Какие вы красивые! Обнимаю", "Вы волшебные) Конечно от Коляденко, такой прикол только он мог сделать", — пишут в комментариях подписчики звезды сцены.

Табриз — сын Ирины Билык и российского фотографа Аслана Ахмадова. Пара поженилась в 2015 году, однако в 2021 объявила о разводе. После полномасштабного российского вторжения на территорию Украины фотограф сначала пытался донести россиянам правду, однако впоследствии стал молчать и вернулся в Россию.

Ирина Билык в объективе бывшего мужа

Напомним, Ирина Билык показала себя без макияжа.

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