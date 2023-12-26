Ирина Билык показала редкий снимок с сыном Табризом (фото)
Артистка вспомнила рождественский подарок, который ее больше всего поразил.
53-летняя украинская певица Ирина Билык показала редкое фото с сыном Табризом, которому 8 лет. Рождественский кадр с наследником артистка опубликовала в Instagram.
"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения на каждый день нового года!" — написала звезда сцены.
На снимке певица позировала с Табризом на фоне украшенной елки.
Также Ирина Билык вспомнила, какой подарок на Рождество ее больше всего поразил. Оказалось, что однажды артистке сделали предложение на рождественские праздники, а кольцо она нашла в ванной комнате. Впрочем, от кого именно, Билык не раскрыла.
"Ирина, ваш сын очаровательный. Спасибо за песню Снег", "Какие вы красивые! Обнимаю", "Вы волшебные) Конечно от Коляденко, такой прикол только он мог сделать", — пишут в комментариях подписчики звезды сцены.
Табриз — сын Ирины Билык и российского фотографа Аслана Ахмадова. Пара поженилась в 2015 году, однако в 2021 объявила о разводе. После полномасштабного российского вторжения на территорию Украины фотограф сначала пытался донести россиянам правду, однако впоследствии стал молчать и вернулся в Россию.
Напомним, Ирина Билык показала себя без макияжа.
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