Тысячи любовниц Энцо Феррари: факты о знаменитом магнате автоспорта, о которых вы не знали

Скоро на экраны выходит байопик о Энцо Феррари, роль которого исполнил Адам Драйвер.

Энцо Феррари был магнатом автоспорта, чья жизнь любви была такой же пикантной, как и его суперкары. Когда в кинотеатрах выходит новый фильм о Феррари, роль которого исполнил Адама Драйвер, стоит вспомнить об интересных фактах из жизни человека, который создал, пожалуй, самый желанный автомобиль в мире. Об этом пишет Daily Mail.

Ferrari уже давно имеет репутацию производителя самых быстрых, изящных и часто самых дорогих автомобилей в мире. Даже Папа Римский в 1988 году не устоял перед магией этого суперкара.

Папа Иоанн Павел II посетил завод Ferrari на севере Италии летом 1988 года и обратился с необычной просьбой.

После своего визита он должен был проехаться по городу Маранелло и поприветствовать верующих на своем культовом Папамобиле. Вместо этого он указал на один из знаменитых огненно-красных спортивных автомобилей компании и спросил, можно ли вместо него покататься на нем.

Хотя ожидающая толпа, должно быть, была поражена, увидев, как понтифик машет рукой из автомобиля, который обычно ассоциируется с голливудскими звездами и плейбоями, никто не мог обвинить его в желании оказаться на сидениях знаменитого суперкара.

Однако Его Святейшество, возможно, отказался бы от этой идеи, если бы ему рассказали о личной жизни основателя компании, легендарного автомобильного магната Энцо Феррари.

Скоро на экраны выходит байопик Майкла Манна "Феррари", в котором главную роль исполнил Адам Драйвер. Роль его жены Лауры исполнила Пенелопа Круз.

Адам Драйвер, Шейлин Вудли и Пенелопа Круз на премьере фильма Фото: Getty Images

Мировая премьера фильма состоялась 31 августа 2023 года на 80-ом Венецианском кинофестивале.

В основе сюжета фильма легла биография Энцо Феррари. Действие разворачивается в 1957 году, когда он решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia.

Феррари, как многие магнаты и богачи, славился своими странностями. Так, он никогда не летал на самолете, не ездил на лифте и не ездил в Рим, практически никогда не покидая Модену и Маранелло.

Хоть он и был женат один раз, но о его любовных приключениях ходили легенды. Он спал с работницами со своей фабрики и изменял жене с двумя давними любовницами. Одна из них – Лина Ларди (в фильме ее играет Шейлин Вудли), родила ему сына Пьеро. Пьеро сейчас владеет 10% компании Ferrari. Сын Энцо от Лауры, Альфредо, умер в юном возрасте от мышечной дистрофии.

Еще одной любовницей Энцо была девушка одного из его водителей, погибшего при испытании новых суперкаров. Этих водителей, биограф Энцо, Ричард Уильямс, описывал, как "молодых людей, падающих, как осенние листья".

Трейлер фильма "Феррари"

Когда Энцо было за 80, он устроил небольшой праздничный обед в ресторане недалеко от своей фабрики и за десертом бросил вызов старому коллеге, который воображал себя Казановой и утверждал, что спал как минимум с 3000 женщинами. "Всего три тысячи?!" — усмехнулся Феррари.

"Женщины были для него просто объектами. Он на самом деле не заботился о них. Это были символы, которые нужно было унести в постель — зарубки на поясе, вот и все", — вспоминала одна из коллег Энцо.

Феррари вспоминают, как очень уверенного в себе мужчин. Уверенность обеспечила ему не только успех на любовном поприще, но сделала его успешным бизнесменом.

Завод в Маранелло находился всего в нескольких милях от города Модены, где он родился в 1898 году в семье слесаря ​​Альфредо, зарабатывавшего на жизнь изготовлением деталей для итальянских железных дорог, и его жены Адальжизы.

Ему было десять лет, когда отец взял его на гонки и Энцо решил, что сам обязательно сядет за руль. Его отец и старший брат умерли во время эпидемии гриппа в 1916 году. А сам Энцо говорил, что "нужно продолжать непрерывно работать. Иначе человек думает о смерти".

После того, как он управлял грузовиком Fiat, перевозившим припасы для итальянской армии во время Первой мировой войны, он устроился на работу в эту компанию, а затем в молодую гоночную команду Alfa Romeo в качестве водителя.

В 1923 году он выиграл свою первую гонку, одержав победу над командой из 15 человек на дистанции 225 миль. После этого его познакомили с родителями итальянского летчика-истребителя Франческо Баракки, который служил в той же эскадрилье, что и его брат Дино, и на удачу нарисовал на своем самолете изображение скачущей лошади.

Сбив в общей сложности 34 вражеских самолета, он разбился незадолго до конца войны, и в его честь его семья попросила Феррари разместить этот символ на его Alfa Romeo. Добавив к нему желтый фон флага Модены, он создал знаменитый логотип, который в конечном итоге можно было увидеть на его собственных автомобилях.

В 1923 году он женился на 23-летней Лауре Гарелло, которая работала танцовщицей на тусовках, популярных среди автогонщиков. У них было много ссор в их маленькой квартире в Модене — многие, предположительно, из-за того, что он предал их брачные клятвы через несколько месяцев после их свадьбы.

После приобретения франшизы продаж Alfa Romeo в этом регионе он часто уезжал в командировки, особенно после 1929 года, когда он основал свою собственную гоночную команду Scuderia Ferrari, первоначально для участия в гонках на Alfa Romeo.

"Его распутство достигло безумного уровня. Его победы были в основном среди женщин легкого поведения, которые присутствовали на гонках. Но по мере того, как росла его известность, рос и его вкус к женщинам", — писал его биограф Брок Йейтс.

Феррари однажды высказал мнение, что "мужчина всегда должен иметь две жены", и в 1929 году у него завязался роман на всю жизнь с Линой Ларди.

Энцо Феррари и Лина Ларди

Этот роман продолжался даже после рождения первенца Альфредо (Дино) Энцо от его законной жены. Юноша страдал от мышечной дистрофии и умер к 20 годам.

Несмотря на болезнь сына, Феррари надеялся, что однажды он унаследует его бизнес.

Его планы производить "не просто гоночный автомобиль, а что-то с оттенком роскоши" были отложены, когда его завод в Маранелло был переключен на производство авиационных двигателей для Муссолини во время Второй мировой войны. Лишь в 1947 году в производство был запущен первый автомобиль — блестящая красная модель с сигарным корпусом, которая называлась 125 S и вскоре выиграла свою первую гонку.

Хотя Феррари был слишком сосредоточен на работе, чтобы вести распутный образ жизни плейбоя, он продолжал изменять жене.

"Примерно три раза в неделю он гулял с одной из девушек из отделочной мастерской на фабрике", — заявил Дуг Най, опубликовавший фотобиографию Феррари в 2018 году.

К 1950 году автомобили Феррари выиграли три чемпионата мира, и, чтобы субсидировать затраты на их производство, он продавал дорожные версии богатым и знаменитым. В 1954 году он открыл выставочный зал на Манхэттене в Нью-Йорке. Вскоре их обаянию поддались голливудские звезды, в том числе Джеймс Коберн, Стив МакКуин и Клинт Иствуд.

Режиссер Роберто Росселлини заказал уникальное авто для своей жены Ингрид Бергман, а Роджер Вадим ухаживал за Бриджит Бардо и Джейн Фонда на своем Ferrari с открытым верхом.

Однако для их создателя все, что действительно имело значение, — это гонки. "Это великая мания, ради которой нужно пожертвовать всем, без умалчивания и колебаний", — говорил он.

После смерти сына в 1956 году, Энцо с головой погрузился в работу, настраивая своих гонщиков друг против друга в надежде, что это приведет к улучшению результатов.

"Он вообще был не очень приятным. На самом деле это было абсурдно. В итоге это сработало, но привело к множеству смертей", — вспоминала актриса Фиамма Брески, подруга Луиджи Муссо, который присоединился к Ferrari в качестве гонщика в 1955 году.

В период с 1955 по 1965 год шесть из 20 водителей Ferrari погибли в авариях, а его машины пять раз врезались в толпы зрителей, в результате чего погибло 50 прохожих.

Самый страшный инцидент произошел в 1957 году: из-за лопнувшей шины маркиз Альфонсо де Портаго, испанский дворянин, потерял контроль над своим Ferrari во время гонки на выносливость Mille Miglia в Италии, и в итоге погиб сам, погиб его штурман и девять зрителей.

Актриса Линда Кристиан целует Альфонсо де Портаго во время гонки Cavriana Mille Miglia на севере Италии. Портаго погиб через несколько мгновений

Феррари обвинили в том, что он оснастил свои автомобили шинами, непригодными для движения со скоростью до 170 миль в час. Он был оправдан.

В следующем году погиб 33-летний Луиджи Муссо, улетевший в канаву во время погони за английским гонщиком Майком Хоторном, своим товарищем по команде и соперником, во время Гран-при Франции.

Луиджи Муссо перед гонками

Пока подруга Муссо Фиамма Брески все еще оплакивала его, Феррари написал ей, якобы с просьбой помочь сделать его автомобили более привлекательными для женщин. Она сказала ему, что одна модель, 275 GTB, была слишком короткой и некрасивой: "Ей нужен был более длинный нос, больше утонченности. Чтобы продать эту машину, она должна быть похожа на красивую женщину: много огня внутри и идеальные изгибы снаружи", — вспоминала Брески.

Хотя Феррари серьезно относился к ее дизайнерским идеям, он также начал ухаживать за ней, написав ей сотни любовных писем фиолетовыми чернилами.

В итоге Энцо стал забрасывать ее любовными письмами и они стали любовниками.

Энцо Феррари и Фиамма Брески

Только после смерти Лауры Феррари в 1978 году, Энцо открыто признал связь с Линой, признал своего сына Пьеро и дал ему свою фамилию. Сегодня он по-прежнему является вице-председателем компании.

Именно Пьеро устроил Папе Римскому экскурсию по заводу Ferrari тем летом 1988 года, поскольку его отец был слишком болен, чтобы сделать это. Энцо умер всего два месяца спустя, оставив сыну значительное наследство. Энцо неохотно принимал такие инновации, как дисковые тормоза, заднее расположение двигателей и системы впрыска топлива.

Его мертвая хватка в мире гонок начала ослабевать, но, тем не менее, к моменту его смерти автомобили Ferrari выиграли более 4000 гонок.

Майкл Манн и Адам Драйвер на съемках фильма "Феррари"

Напомним, легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович, отпраздновав свое 40-летие, сделал себе подарок — автомобиль Ferrari Sf90 Stradale золотого цвета. Это первый в истории гибридно-электрический автомобиль, способный развивать скорость до 340 километров в час.