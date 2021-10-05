Ибрагимович подарил себе на день рождения золотой "Феррари" за полмиллиона евро (фото)

Известный нападающий эффектно поздравил себя с юбилеем.

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович отпраздновал позавчера, 3 октября, свое 40-летие.

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Нападающий еще продолжает восстанавливаться после травмы, но уже приступил к небольшим тренировкам с "Миланом". Эпатажный футболист решил подарить себе на юбилей престижный подарок.

Златан подарил себе автомобиль Ferrari Sf90 Stradale золотого цвета. Это первый в истории гибридно-электрический автомобиль, способный развивать скорость до 340 километров в час.

Его стоимость варьируется в цене 467 тысяч евро.

Златан Ибрагимович имеет традицию дарить себе дорогие машины на день рождения. В прошлом году Златан подарил себе Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition, а еще годом ранее – Ferrari Monza SP2 стоимостью 1,64 миллиона евро.

Ранее Ибрагимович признавался в любви "Феррари".

"Представьте, что вы купили "Феррари", а водите его как "Фиат", – когда-то комментировал Ибрагимович управление "Барселоной" Пепом Гвардиолой.

По информации итальянских СМИ, Ибрагимович подписал новый контракт с итальянский клубом и получает более 7 миллионов евро в год, поэтому может позволить себе делать такие подарки на день рождения.

Ранее Фокус рассказывал, что Ибрагимовичу в Швеции установили памятник. Златан является одним из самых известных шведских футболистов в истории.

"Милан" впервые за долгие годы вышел в групповой этап Лиги чемпионов, правда трудно сказать, что успешно там выступает. Итальянский гранд начал турнир с двух поражений – от "Атлетико" и "Ливерпулю".