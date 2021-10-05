Ібрагімович подарував собі на день народження золотий "Феррарі" за півмільйона євро (фото)

Відомий нападаник ефектно привітав себе з ювілеєм.

Легендарний шведський нападник Златан Ібрагімович відсвяткував позавчора, 3 жовтня, своє 40-річчя.

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Нападник ще продовжує відновлюватися після травми, але вже почав невеликі тренування з "Міланом". Епатажний футболіст вирішив подарувати собі на ювілей престижний подарунок.

Златан подарував собі автомобіль Ferrari Sf90 Stradale золотого кольору. Це перший в історії гибридно-електричний автомобіль, здатний розвивати швидкість до 340 кілометрів на годину.

Його вартість варіюється в ціні 467 тисяч євро.

Златан Ібрагімович має традицію дарувати собі дорогі машини на день народження. У минулому році Златан подарував собі Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition, а ще роком раніше — Ferrari Monza SP2 вартістю 1,64 мільйони євро.

Раніше Ібрагімович зізнавався в любові "Феррарі".

"Уявіть, що ви купили "Феррарі", а водите його як "Фіат", — колись коментував Ібрагімович управління "Барселоною" Пепом Гвардіолою.

За інформацією італійських ЗМІ, Ібрагімович підписав новий контракт з італійський клубом та отримує понад 7 мільйонів євро на рік, тому може дозволити собі робити такі подарунки на день народження.

Раніше Фокус розповідав, що Ібрагімовичу у Швеції встановили пам'ятник. Златан є одним із найвідоміших шведських футболістів в історії.

"Мілан" уперше за довгі роки вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів, щоправда важко сказати, що успішно там виступає. Італійський гранд розпочав турнір із двох поразок — від "Атлетіко" та "Ліверпуля".