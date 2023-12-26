Дочь Ким Кардашьян получила в подарок дизайнерскую сумочку с изображением плачущей матери

Светская львица заявила, что украдет сумочку у Норт.

10-летняя Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, с пеленок растет в роскоши и имеет доступ ко всему, чего только пожелает. Поэтому неудивительно, что девочка уже очень неплохо разбирается в брендах и задает тренды. Модные дома, желая лишний раз напомнить о себе, дарят ей подарки, о которых иногда с удовольствием рассказывает и сама Ким. Учитывая, что на последнюю в соцсети подписано сотни миллионов человек, лучшей рекламы не пожелаешь.

Совсем недавно Норт получила в подарок сделанную на заказ сумку от Alexander Wang с изображением плачущего лица мамы Ким Кардашьян. Она сделана из хрустальной сетки, на которой изображено лицо Ким, ставшее мемом. Снимком аксессуара у себя в сторис поделилась Ким.

"Боже мой, эта сумка для Норт! Я украду это", — написала под снимком мать четверых детей.

Сумка изготовлена из хрустальной сетки Фото: Instagram/kimkardashian

Выражение лица светской львицы стало мемом после того, как в 2012 году в эфире семейного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" было показано, как Ким переживает из-за своего тогда неудачного 72-дневного брака с Крисом Хамфрисом.

Выражение лица Ким Кардашьян, ставшее мемом Фото: Скриншот

Хотя новая сумочка 10-летней девочки создана по индивидуальному заказу, сумочка "Наследница" от Alexander Wang за 695 долларов доступна для покупки всем.

Ранее Ван дарил Норт индивидуальные изделия, в том числе сделанное на заказ кожаное платье.

Ранее Фокус писал, что дочь Ким Кардашьян дебютировала на одной сцене с отцом.