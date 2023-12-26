Шакира показала редкие кадры с родителями (фото)

Знаменитость поделилась очередным достижением.

46-летняя колумбийская певица Шакира показала редкие фото со своими родителями. Снимки артистка опубликовала в Instagram.

Накануне звезде сцены ливанского происхождения посвятили статую в Барранкилье, Колумбия. Шакира предстала в образе русалки.

"Мне приятно поделиться этим с родителями, а особенно с мамой в ее день рождения. Мои родители, мэр и я посмотрели! Ох и это посвящение. Это слишком для моего маленького сердца. Мой отец и мои братья с нашим мэром", — написала бывшая девушка испанского футболиста Жерара Пике, 36.

Отец знаменитости предстал в светлом образе. Между тем ее мама продемонстрировала яркую зеленую рубашку и темные брюки.

Родители Шакиры

"Какая невероятная дань", "Ты гордость для каждого. Ты заслуживаешь всего прекрасного в этой жизни!", "Ты заслуживаешь этого. Этого и даже больше, потому что ты большая звезда и великий человек", — пишут в комментариях пользователи сети.

92-летний Уильям Мебарак Чадид — писатель. Певица — единственный ребенок Нидии и Уильяма Мебарака. Однако у нее есть восемь сводных братьев и сестер от предыдущего брака ее отца.

Напомним, Шакира получила "Грэмми" за свое творчество, посвященное экс-бойфренду.

Также Фокус писал о фото сына Шакиры и Жерара Пике.