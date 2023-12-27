Грозит срок: Настю Ивлееву после "голой вечеринки" проверяют на неуплату налогов

Блогеру грозит тюремное заключение до пяти лет.

"Голая вечеринка", устроенная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", куда она пригласила звезд шоу-бизнеса и публичных личностей, включая Ксению Собчак, Диму Билана, Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, обернулась для нее очень крупными неприятностями. Против нее подали иск на миллиард рублей, от нее отвернулись рекламодатели, а теперь к Ивлеевой нагрянули представители Федеральной налоговой службы. Об этом сообщила директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем телеграмм-канале.

По ее словам, выездную налоговую проверку начали вчера по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

"И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках", – говорится в публикации.

Екатерина Мизулина назвала вечеринку Ивлеевой шабашом Фото: Скриншот

Еще в мае, когда были возбуждены дела против российских блогеров о неуплате налогов, ФНС потребовала от всех контрагентов, которые в 2020–2022 годах заказывали услуги у компаний Ивлеевой, предоставить информацию, в первую очередь касающуюся рекламы. Такие требования получили более 20 рекламных агентств.

По словам юриста сотрудничающего с Ивлеевой креативного агентства Blacklight Анастасии Красниковой, вся их совместная работа велась в рамках закона.

"Были составлены документы как с подрядчиком. Все сроки и условия соблюдались. По одному из клиентов также маркировали рекламу в ее соцсетях согласно закону "о маркировке рекламы", – заявила она.

Теперь же Ивлеевой грозят не только серьезные штрафы. Как пишет телеграм-канал Mash Ивлеевой может до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").

Фото: Скриншот

Вечеринку в ночь на 21 декабря посетили многие звезды российской эстрады — по дресс-коду они были в полуобнаженном виде. Мизулина заявила о недопустимости проводить такие вечеринки во время СВО. Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ в материалах с вечеринки. Более того, "голую" вечеринку признали пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в решении Лефортовского суда Москвы по административному делу рэпера Vacio, которого арестовали на 15 суток после участия в тусовке.

В частности, суд постановил, что Vacio "участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе "Мутабор", направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Пропаганда, по мнению суда, была выражена "в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок" в интернете.

Присутствовавшие на вечеринке Киркоров, Билан, Милявская уже записали видео с извинениями. Сама Ивлеева также со слезами на глазах попросила прощения за свое мероприятие.

"В ваших глазах я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. И как будто бы между нами нет ничего общего… Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что наверное сейчас и происходит. И готова к любым исходам", – заявила она.

Ивлеева записала длинное обращение с извинениями

Настя Ивлеева — российская телеведущая ("Орел и решка", "Можно все") и блогер. У нее более 18 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) и 4,6 млн подписчиков в YouTube. Она находилась на 18-м месте в рейтинге "Главные российские знаменитости" за 2021 год по мнению журнала Forbes.

Ранее Фокус писал, что Настя Ивлеева дала оценку эмиграции известных российских артистов.