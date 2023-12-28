Арнольд Шварценеггер устроил пижамную вечеринку без внебрачного сына (фото)

Звезда голливудских боевиков в компании сыновей и зятя зажигал возле рождественской елки. Мужчины нарядились в одинаковые пижамы и солнцезащитные очки.

76-летний американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер устроил пижамную вечеринку с участием родных сыновей Патрика и Кристофера, а также своего зятя Криса Пратта. Мужчины нарядились в одинаковые лоскутные фланелевые пижамы, надели черные солнцезащитные очки и радостно позировали возле елки в доме знаменитости. Соответствующим кадром в сторис своего Instagram поделился Патрик Шварценеггер.

"Чад, Брэд, Тад, Трент", – подписал снимок Шварценеггер-младший.

Примечательно, что на фото нет 26-летнего Джозефа Баэны, внебрачного сына Арнольда, которого ему родила бывшая домработница Милдред Баэна. Хоть он и признал ребенка, купил ему с матерью дом и оплатил учебу в университете, на общих семейных фото актера Джозеф практически никогда не фигурирует.

Арнольд Шварценеггер с сыновьями и зятем Фото: Instagram/patrickschwarzenegger

Совсем недавно стало известно, что Патрик Шварценеггер обручился со своей давней подругой, моделью Эбби Чемпион. О счастливом событии он рассказал в соцсети, опубликовав фото поцелуя с девушкой на фоне сердца из роз.

Патрик и Эбби начали встречаться в 2016 году, и в том же году они официально объявили о своих отношениях в Instagram.

С тех пор актер и модель появлялись в постах друг друга в Instagram за последние несколько лет.

Бывшая жена Шварценеггера, мать Патрика Мария Шрайвер, очень рада помолвке.

"Они любят друг друга, принимают друг друга, подбадривают друг друга. Они лучшие друзья, доверенные лица и болельщики друг друга. Их любовь — это то, на что стоит обратить внимание. Я так рад за них, за их настоящее и за их будущее!", – отметила она.

Ранее Фокус писал, что Джозеф Баэна регулярно демонстрирует свое поразительное сходство с отцом.