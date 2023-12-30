Итальянская легенда. Почему "Феррари" - самый "вкусный" фильм 2023 года

Драма об итальянском автопромышленном концерне стартовала накануне Нового года 2024, и этот факт можно считать подарком для киноманов. Ведь нечасто в одной картине можно обнаружить сочетание совершенной эстетики, высоких скоростей и глубокого эмоционального погружения.

В украинских кинотеатрах стартовала самая ожидаемая спортивная драма 2023 года — "Феррари" с Адамом Драйвером, Пенелопой Крус и Шейлин Вудли в главных ролях.

Фильм приятно удивил удачной атмосферностью и реконструкцией духа времени. Алые спортивные автомобили, рассекающие по пустым трассам 1950-х годов, актрисы, влюбленные в небогатых гонщиков, и Энцо Феррари, зацикленный на победе в гоночных соревнованиях, что, впрочем, не мешало ему продавать автомобили монархам Ближнего востока.

Примечательно, что в 2019 году режиссер картины Майкл Манн выступил продюсером ленты о противостоянии концернов Ford и Ferrari в 1966 году в гонке "24 часа Ле-Мана". В "Феррари" события разворачиваются в 1957 году вокруг известной итальянской гонки Mille Miglia, в которой главным соперником Ferrari на треке был концерн Maserati. Это последний раз, когда данная гонка проводилась. Фокус побывал на премьере фильма.

Патрик Демпси в фильме "Феррари" 2023

О чем фильм "Феррари"

В начале новой картины 80-летнего режиссера Майкла Манна нас ждет динамичный эпизод, задающий тон событийному ряду фильма. Год 1957, события разворачиваются на уютной загородной вилле, где Энцо Феррари (Адам Драйвер), основатель компании Ferrari, просыпается рядом со своей любовницей — Линой Ларди (Шейлин Вудли). Одевшись, Энцо тихо пробирается к выходу из дома, крадется к машине, но не включает зажигание.

Трейлер фильма "Феррари" 2023

Вместо этого он отпускает тормоз и толкает авто, затем вскакивает в него и включает двигатель уже на ходу. Энцо нужно успеть вовремя домой к своей жене Лауре (Пенелопе Крус) в соседний город Модена. Супруга встречает Энцо скандалом и выстрелом из пистолета. . Одним словом, нам показали обычное утро послевоенного итальянца, которому приходится лавировать между страстью к работе, страстью к любимой женщине и долгом перед семьей.

Зритель встречается с Энцо Феррари в момент тяжелого жизненного периода: у него недавно умер законный сын — Альфредо, отношения с женой трещат по швам, автомобильное производство, содержание дорогостоящих инженеров и гоночной команды в любой момент могут обернуться банкротством. Энцо каждый день балансирует на грани выживания в бизнесе, и в личной жизни у него аналогичная ситуация.

Помимо прочего, немолодого основателя Ferrari журналисты уже окрестили "Сатурном, пожирающим своих детей". Гонщики концерна гибнут регулярно во время испытаний новых болидов: трагедии в компании превратились в нечто обыденное. Над автомобильным брендом Энцо Феррари будто нависло проклятие.

Адам Драйвер — идеальный несовершенный итальянец

Адам Драйвер в фильме "Феррари" 2023

Адам Драйвер справился с ролью Энцо Феррари на отлично. Конечно, напрашивается сравнение с другим героем фильма о знаменитом итальянском бренде ("Дом Гуччи"), но этот факт не отменяет зрительского удовольствия от созерцания стареющего, беспечного в собственной жестокости итальянского автопроизводителя в исполнении Адама, готового послать на смерть любого из своих сотрудников. "Вы должны быть готовыми умереть ради победы", — говорит герой Драйвера своим гонщикам во время собрания перед тестом нового болида и выглядит при этом очень достоверной сволочью. То есть сложно усомнится в том, что Энцо хоть чем-то побрезгует ради достижения своих целей в автогонке.

Почему на "Феррари" ощущается дежавю

Во время просмотра фильма внимательного зрителя могут преследовать флешбеки и ощущение того, что где-то это все уже было. И это не удивительно, принимая во внимание тот факт, что Адам Драйвер не так давно сыграл в байопике о другом знаменитом итальянском бренде. Речь о картине Ридли Скотта "Дом Гуччи" 2021 года. Можно заметить, что многие вводные в байопиках совпадают: Италия, Адам Драйвер в главной роли, эффектные видовые съемки на натуре, импульсивная итальянская жена. Да, мы то и дело видим ненамеренные отсылки и повторы, но от этого фильм Манна, пожалуй, только выигрывает. И потом, удачные приемы в кино обречены на повторение.

Пенелопа Крус в роли Лауры, как отдельное удовольствие

Отдельного или даже основного внимания в картине заслуживает Пенелопа Крус (Лаура Феррари), чья экспрессивная игра задает тон и общий фон настроения повествования. Мы видим разочарованную женщину, потерявшую юного сына и похоронившую вместе с ним свою семейную жизнь с Энцо и надежду на возрождение чувств. Отношения Лауры с мужем больше напоминают открытую войну, а не брак. Она ежедневно выливает на Энцо агрессию и боль, не считаясь с мнением супруга и его матери. Энцо и Лаура, по сути, уже давно чужие люди, когда-то основавшие автомобильный бизнес — единственное связующее звено между ними на момент 1957 года.

Лаура почти не появляется на публике, не ухаживает за собой, много пьет. Вся она принадлежит прошлому и не способна уместить саму себя в актуальные реалии: ей просто больше нет места в мире, где ее сын Альфредо мертв, а муж полностью отстранен и безучастен. Каждый день жизни дается героине Пенелопы Крус с трудом и болью, но мощный характер и стальной стержень этой героини концентрируют внимание зрителя на ней в разы сильнее, чем на красных болидах, рассекающих по гладким трассам, словно следы помады по стеклу, или на личной драме Энцо, переживающего потерю сына наряду с проблемами компании.

Другими словами, когда в эпизоде присутствует Пенелопа Крус, весь фокус внимания по умолчанию концентрируется только на ней. Хорошо это или плохо — решать зрителям. Но очевидно, что ее персонаж добавляет динамики степенному ритму фильма, чье медленное и спокойное развитие можно сравнить только с распитием выдержанного итальянского вина зимним вечером.

Атмосфера 1950-х как фон для "Феррари"

Атмосфера картины погружает нас в послевоенную Италию, где события развиваются медленно, люди привыкли получать радость от малого, и даже автопроизводитель, продающий болиды ближневосточным шейхам, живет на скромной вилле, имеет только один автомобиль, а по вечерам ест простые спагетти, приготовленные любовницей, не требующей "мехов и бриллиантов". Послевоенный мир словно замедлил темп, чтобы с чувством заслуженного покоя проживать каждый спокойный день, и этой атмосферой терпимости на фоне принятия наполнена вся картина Майкла Манна. Пожалуй, "вкусную" атмосферу фильма можно назвать отдельным персонажем, со своей ролью, сценами, а иногда и "репликами", ввиду чего зритель полностью погружается в события фильма и теряет чувство времени. Поэтому 130 минут хронометража пробегают незаметно, словно летний уикенд за городом.

Оценка фильма — 8 из 10.

Ранее Фокус писал о фильме "Три мушкетера: Миледи".