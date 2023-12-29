Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Режиссер "Феррари" признался, что он родом из Житомирской области

Майкл Манн, режиссер феррари, адам драйвер, пенелопа крус, феррари трейлер, майкл манн из украины
Фото: Getty Images | Майкл Манн

Майкл Манн известен авторством фильмов "Противостояние", "Полиция Майами". Сейчас же в прокат вышла его картина об Энцо Феррари.

Related video

80-летний американский режиссер Майкл Манн признался, как связан с Украиной. Об этом пишет Village.

Оказалось, что автор картины "Феррари" родом из Житомирской области. Его предки эмигрировали в начале 20-го века в США, однако об этом он узнал совсем недавно.

"Вся моя семья происходит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул [Украину] и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой [аргентинско-бразильского режиссера украинского происхождения] Гектора Бабенко. Я не знал об этом, пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю. Так что действительно, что-то есть такое в Украине, что способствует рождению режиссеров", — рассказал Манн.

Важно
Как Мила Кунис, Анджелина Джоли и Стивен Спилберг каждый день помогают Украине

Интересно, что корни другого знаменитого режиссера Стивена Спилберга также происходят из Украины. Один его дедушка жил в Одессе, а другой — возле Каменца-Подольского.

Майкл Манн

Майкл Манн признался, что переживает за украинцев в эти непростые времена и постоянно следит за новостями, касающимися войны. Кроме этого, режиссер посмотрел документальную картину своего коллеги по цеху Шона Пенна "Суперсила" о борьбе Украины.

Сейчас в прокат вышла картина "Феррари" об одном непростом годе (1957) из жизни итальянского магната автоспорта Энцо Феррари. В фильме снялись Шейлин Вудли, Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Патрик Демпси и другие.

Трейлер фильма "Феррари"

Напомним, Пенелопа Крус и Адам Драйвер представили свой новый фильм.

Также Фокус писал об интересных фактах из жизни Энцо Феррари.