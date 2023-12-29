Режиссер "Феррари" признался, что он родом из Житомирской области

Майкл Манн известен авторством фильмов "Противостояние", "Полиция Майами". Сейчас же в прокат вышла его картина об Энцо Феррари.

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80-летний американский режиссер Майкл Манн признался, как связан с Украиной. Об этом пишет Village.

Оказалось, что автор картины "Феррари" родом из Житомирской области. Его предки эмигрировали в начале 20-го века в США, однако об этом он узнал совсем недавно.

"Вся моя семья происходит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул [Украину] и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой [аргентинско-бразильского режиссера украинского происхождения] Гектора Бабенко. Я не знал об этом, пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю. Так что действительно, что-то есть такое в Украине, что способствует рождению режиссеров", — рассказал Манн.

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Интересно, что корни другого знаменитого режиссера Стивена Спилберга также происходят из Украины. Один его дедушка жил в Одессе, а другой — возле Каменца-Подольского.

Майкл Манн

Майкл Манн признался, что переживает за украинцев в эти непростые времена и постоянно следит за новостями, касающимися войны. Кроме этого, режиссер посмотрел документальную картину своего коллеги по цеху Шона Пенна "Суперсила" о борьбе Украины.

Сейчас в прокат вышла картина "Феррари" об одном непростом годе (1957) из жизни итальянского магната автоспорта Энцо Феррари. В фильме снялись Шейлин Вудли, Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Патрик Демпси и другие.

Трейлер фильма "Феррари"

Напомним, Пенелопа Крус и Адам Драйвер представили свой новый фильм.

Также Фокус писал об интересных фактах из жизни Энцо Феррари.