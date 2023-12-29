Канье Уэст публично заявил, что ему нужно от Бьянки Цензори

Источники из окружения пары поговаривают, что Бьянка пока что не разделяет стремления Канье снова стать отцом. Из-за разных взгядов на это между ними чувствуется напряженность.

46-летний американский рэпер Канье Уэст, который в прошлом декабре связал себя узами брака с 28-летней Бьянкой Цензори, хочет еще детей, о чем рассказал в своей новой песне Timbo Freestyle, пишет The News.

Во втором куплете, прямо перед финалом песни, Йе читает: "С**а, готов к Venmo/ Ты уже знаешь мое демо/ Ты уже знаешь, что я импульсивный/ И еще один ребенок – моя конечная цель".

Трек впервые прозвучал на вечеринке в Лас-Вегасе, после чего артист разразился длинной тирадой на различные темы, включая аборты и проблемы опеки над детьми с бывшей женой Ким Кардашьян.

"50 процентов смертей черного сообщества – это аборты. Поднимите руку, если вы не знаете ни одного человека, который не делал аборт?" – заявил он со сцены.

Затем рэпер поделился мыслями об ограничении своих прав на посещение собственных четырех детей от Ким Кардашьян:

"Меня навещают мои дети – я не имею права так говорить. Они гуляют с футболистами, которых даже не знают. Моя дочь порвала чертовы диваны в доме, чтобы иметь возможность быть рядом прямо сейчас. Вы не знаете, что происходит на самом деле", – разоткровенничался он.

У Канье и Ким – четверо детей: 11-летняя Норт, восьмилетний Сэйнт, пятилетняя Чикаго и четырехлетний Псалм.

Желание Канье иметь ребенка пока что никак не пересекается с планами его жены Бьянки, которая не спешит становиться матерью. И это, по словам окружения пары, создает напряжение в семье.

Более того, не так давно Бьянка, уставшая от правил, придуманных мужем, поставила ему ультиматум, заявив, что больше не собирается быть его марионеткой.

Ранее Фокус писал, что Цензори вырвалась из-под контроля Канье Уэста и улетела в Австралию.