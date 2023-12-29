Обезвоживают и провоцируют появление морщин: 5 самых вредных напитков для кожи

Когда дело доходит до сохранения молодой и сияющей кожи, то, в первую очередь, вы следите за тем, какие средства наносите на кожу. Однако, если вы не будете контролировать, что едите и пьете, то все ваши старания пойдут насмарку.

Да, ваш режим, качество питания и сон играют важную роль в сохранении молодости кожи. По мнению дерматологов, отказ от этих пяти напитков и ограничение их употребления может помочь вам предотвратить преждевременное старение. Об этом пишет She Finds.

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Газировка

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Газированные напитки, как правило, вредны для здоровья и содержат много сахара, что может нанести вред вашей коже, говорит дерматолог Натали Карлтон.

"Конечные продукты гликирования, или AGE, создаются, когда аминокислоты в коллагене и эластине, которые поддерживают дерму, соединяются вместе глюкозой и фруктозой, содержащимися в газированных напитках", — отмечает доктор Карлтон.

"Гликирование аминокислот затрудняет восстановление волокон коллагена и эластина, что приводит к старению кожи. Доктор Карлтон не советует употреблять напитки с высоким содержанием сахара или продукты с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы.

Фруктовые соки

Возможно, у них не такая плохая репутация, как, например, у газированных напитков, но промышленные фруктовые соки обычно содержат много сахара — и именно этот сахар может расщеплять коллаген и эластин. Лучшая альтернатива, если вы хотите выпить чего-нибудь сладкого, — это добавить в воду дольки цитрусовых или свежие ягоды.

Алкоголь

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По данным журнала клинической и эстетической дерматологии, употребление восьми или более алкогольных напитков в неделю может кардинально изменить вашу кожу и привести к появлению более четких заломов и морщин, расширению кровеносных сосудов (что приводит к специфическому румянцу на коже) и даже отечности под глазами.

Энергетические напитки

Кожа вокруг глаз нежная, и с возрастом потеря влаги в этой области является нормальным явлением. Однако, вместо того, чтобы увлажнять кожу, энергетические напитки могут ее обезвоживать. Их частое употребление может привести к темным кругам под глазами и появлению тонких морщин, говорит доктор Хосе Майер, основатель Научно-исследовательского института гелиотерапии и эксперт по здоровью кожи.

Майер отмечает, что кофеин, часто содержащийся в энергетических напитках, подавляет способность организма выводить жидкость из тканей, поэтому она накапливается в тканях под глазами, вызывая их отек.

По его словам, кофеин также сужает кровеносные сосуды в этой области, что увеличивает приток крови и провоцирует еще больший отек. Как и газированные напитки, энергетические напитки обладают мочегонным эффектом, что делает их далеко не идеальным напитком для здоровья и красоты.

Кофе в бутылках

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Многим нужен кофе, чтобы начать свой день, но худший кофе, который вы можете выбрать для своей кожи, — это обработанный кофе в бутылках с большим количеством сахара.

Когда вы готовите кофе самостоятельно дома, вы можете подсластить его натуральным подсластителем и добавить немного обезжиренных сливок. И наоборот, кофе в бутылках часто содержит добавки, которые обезвоживают кожу и способствуют более быстрому появлению морщин, заломов и темных кругов под глазами.

Эти виды кофе "полны токсинов, которые могут сделать кожу сухой и обезвоженной, особенно при чрезмерном употреблении", — говорит доктор Надир Кази, доктор медицинских наук, сертифицированный врач-дерматолог.

Чтобы избежать этого, Кази рекомендует попробовать черный кофе, поскольку он все равно даст вам столь необходимый заряд энергии, по вкусу напоминает более крепкую версию вашего любимого кофейного напитка и является низкокалорийным.

Здоровые альтернативы

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Когда дело доходит до напитков, существует множество вкусных и полезных альтернатив, которые могут улучшить здоровье и внешний вид вашей кожи.

"В стакан теплой воды выжмите сок небольшого целого лимона", — советует дерматолог Анна Чакон. "К ней добавьте две-три ложки чистого меда и тщательно размешайте. Проснувшись, выпейте его натощак. Помимо улучшения пищеварения, стакан лимонной воды с медом обеспечит вам чистую кожу без прыщей".

Еще один замечательный напиток — зеленый чай, который содержит катехины — флавоноидный антиоксидант, замедляющий процесс старения кожи. "Чашка зеленого чая утром может улучшить состояние вашей кожи, вылечить прыщи, очистить поры и т. д.", — говорит доктор Чакон.

А если вам интересно, какие соки лучше всего подходят для молодости кожи, то лучшим выбором доктора Чакон являются соки из огурца и шпината, которые, по ее словам, естественным образом увлажняют кожу, а высокое содержание клетчатки способствует выведению токсинов.

Напомним, неровность, шероховатость и бугристость кожи может быть вызвана разными причинами, поэтому, чтобы устранить эту проблему нужно, в первую очередь, определить, что поспособствовало этому состоянию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.