Княгиня Монако в роскошном велюровом платье поздравила с Новым годом (видео)

Шарлен выбрала наряд за более 140 тысяч гривен. Она позировала возле мужа, который обращался к подданным.

Княгиня Монако Шарлен в роскошном велюровом платье поздравила с Новым 2024 годом. Видео делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Князь Альбер ІІ с супругой обратились к поклонникам, поздравляя их с Новым 2024 годом.

"Новогоднее обращение князя Альбера II и княгини Шарлен на 2024 год", — отметили представители семьи.

В кадре мама двоих детей появилась в длинном велюровом платье с асимметричным вырезом в зоне декольте от Ralph Lauren. Стоимость наряда составляет 3 690 долларов (около 140 тысяч грн).

Волосы Шарлен были уложены привычным способом. Она сделала легкий макияж и добавила к образу серьги.

Тем временем князь Монако предстал в деловом костюме с белой рубашкой и синим галстуком.

Князь Альбер и княгиня Шарлен поздравили поклонников с Новым годом

"Независимо от того, на мировой арене или в нашей личной жизни, год принесет свою долю счастья, а также испытания, страдания и трагедии. Мы с княгиней хотим выразить нашу полную поддержку, наше глубокое сочувствие и приверженность ко всем, кто пострадал от потери, страданий, болезни и одиночества", — отметил князь Альбер II.

Он продолжил: "Это тяжелые времена, и их последствия еще не очевидны".

"Очень красивая речь", "Очень счастливого Нового года вашей семье", "С Новым 2024 годом. Наилучшие пожелания в этот новый год", — комментируют ролик фанаты монаршей семьи.

Бывшая пловчиха и князь Монако познакомились на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет пара поженилась. В 2014 году родились их дети — близнецы Жак и Габриэлла.

Принц Жак и принцесса Габриэлла Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Напомним, княгиня Шарлен с мужем и детьми позировала для рождественской открытки 2023 года.

Также Фокус писал о роскошной новогодней елке в королевском дворце Монако.