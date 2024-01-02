Мадонна собрала всех шестерых детей на праздники (фото)

Знаменитость с наследниками встретила Новый год на карибском острове. В честь праздника к ней присоединились все дети.

65-летняя американская певица Мадонна поделилась снимками с празднования Нового 2024 года со всеми шестью своими детьми во время отпуска на карибском острове Сен-Бартельми. Фото звезда сцены выложила в Instagram с почти 20 млн подписчиков.

На одном кадре знаменитость соединила кружевное бюстье со шляпой Gucci 'Canvas Wide Brim' за 750 долларов и подписала свой новый пост словами из песни Inner City 1988 года Good Life.

"Позвольте мне отвезти вас туда, куда, я знаю, что вы хотите уйти / Это хорошая жизнь. Счастливого 2024 года!" — обратилась к фанатам артистка.

Мадонна

Мадонна также носила причудливые двойные джинсы с черным кожаным топом, когда встречала Новый год в объятиях своего старшего ребенка, дочери Лурдес Марии "Лолы" Чикконе Леон, 27.

Звезда родила Лолу во время двухлетних отношений с ее бывшим фитнес-тренером Карлосом Леоном, которые закончились в 1997 году.

Дважды разведенная мать шестерых детей также позировала со своим сыном Рокко Ричи, художником-экспрессионистом, чей псевдоним в мире искусства — "Ред".

Певица также предстала со своими 11-летними дочерьми-близнецами Эстер и Стеллой Чикконе, 18-летней дочерью Чифундо "Мерси" Джеймс, а также 18-летним сыном Дэвидом Бандой Мвале Чикконе.

Напомним, Мадонна продемонстрировала талант своего сына Рокко.

Также Фокус писал о новом возлюбленном Мадонны.