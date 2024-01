Овдовевший Джон Траволта показал своих взрослых детей (фото, видео)

После смерти жены в 2020 году Траволта сосредоточился на детях. Он проводит с ними все свободное врмя.

Американский актер Джон Траволта, который 18 февраля отметит 70-летие, встретил 2024 года со своими детьми – 23-летней Эллой и 13-летним Беном. На своей странице в Instagram он поделился атмосферным видео с танцующей в темноте у елки дочерью, а также тремя семейными снимками.

Саундтреком к публикации послужило исполнение песни Рэя Чарльза 1959 года Come Rain or Come Shine в исполнении Траволты.

"С Новым годом!! Спасибо, что вы всегда рядом с нами! С любовью Джон, Элла и Бен!" – подписал пост актер.

Во время празднования Джон выглядел элегантно в черном костюме-тройке, белой рубашке на пуговицах и черном галстуке-бабочке. Элла выбрала черное короткое платье без рукавов с отделкой стразами и черные колготках. Бен был в белой рубашке и черных брюках.

Совсем недавно троица наслаждалась отдыхом на горнолыжном курорте, о чем актер рассказал, поделившись снимком, где все трое позируют в костюмах для катания на лыжах.

В 2020 году Траволта потерял жену Келли Престон, которая скончалась от рака груди. 13 октября прошлого года, в ее 61-ый день рождения, он опубликовал ее фотографией, признавшись ей в любви.

После смерти любимой женщины и матери его детей звезда больше ни с кем не заводил отношений. Он сосредоточился на детях.

Ранее Фокус писал, что Джон Траволта отпраздновал 69-летие в Лас-Вегасе вместе с дочкой.