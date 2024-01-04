Экстрасенс рассказала, в чем секрет крепкого брака Джорджа Клуни

Джорджа и Амаль в 2013 году познакомил общий друг, и с тех пор пара не расставалась. Сегодня они не только супруги, но единомышленники и партнеры.

Даже спустя 11 лет после начала отношений и девяти лет после свадьбы 62-летний голливудский актер Джордж Клуни и его 45-летняя жена Амаль буквально излучают любовь, появляясь вместе на красных дорожках и других мероприятиях. Знаменитый экстрасенс и эксперт по языку тела Инбаал Хонигман рассказала о секрете их крепкой связи в комментарии Hello.

"Язык тела Джорджа и Амаль, когда они вместе на красных дорожках или в публичных выступлениях, был неизменным на протяжении всех их отношений. Они держатся вместе, как будто они лучшие друзья и равны в браке. Это очевидно в их физической близости и взаимной поддержке, что проявляется в том, как они часто держатся за руки и обнимают друг друга, что отражает крепкую связь", – отметила экстрасенс.

Супругов Клуни считают одной из самых красивых и крепких пар Голливуда Фото: Getty Images

По словам Инбаал, между супругами отсутствует соперничество:

"В этом браке нет лидера и последователя, они равны. Они предоставляют друг другу пространство для личностного роста, о чем свидетельствуют их разные направления и выражения на фотографиях".

Еще одна основа их брака – дружба и поддержка, уверена экстрасенс. Именно эти два момента делают семью актера и юриста столь крепкой и гармоничной.

История Джорджа и Амаль началась в доме актера недалеко от озера Комо, Италия, в июле 2013 года при довольно счастливых обстоятельствах. "Наш общий друг сказал: "Я зайду, могу ли я привести с собой друга?" И я такой: "Конечно!"", — вспоминал Джордж. Его агент даже намекнул на значимость этой встречи, предсказав свадьбу, и, как оказалось, был прав.

Пара поженилась в итальянской Венеции в 2014 году. Появление близнецов Эллы и Александра в 2017 году еще больше укрепило их семью.

Амаль Клуни – опытный адвокат. Она занимала различные должности в правительстве Великобритании и ООН, а также является адъюнкт-профессором права в Школе права Колумбийского университета. В 2016 году звездная пара вместе основала правозащитную организацию "Фонд Клуни за справедливость". Актер неоднократно осуждал российские военные преступления на территории Украины. А сын супругов нарисовал для президента РФ тюрьму.

Ранее Фокус писал, что Джордж Клуни призвал мировое сообщество ликвидировать ЧВК "Вагнер".