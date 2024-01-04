Друзья Бьянки Цензори объяснили, почему Канье унижает ее, публикуя откровенные фото

Рэпер не простил Бьянке ее демарша и попыток отстоять свои границы. Теперь он одевает ее еще более откровенно, что не на шутку беспокоит друзей девушки и ее близких.

Друзья Бьянки Цензори обвинили ее мужа Канье Уэста в том, что он поделился "сексуально неприемлемыми" фотографиями жены в "отвратительной" попытке продвинуть свой новый альбом, пишет Daily Mail.

В начале недели рэпер опубликовал несколько снимков Бьянки, на которых она практически полностью раздета, а те элементы одежды, что были на ней, ничего не скрывали. На фотографиях девушка выглядит довольно грустной.

Близкие Цензори отмечают, что после того, как она вроде бы успешно отстояла свои границы после недавней ссоры с мужем, музыкант сумел вернуть над ней контроль и начал унижать ее еще больше, публикуя кадры с ней в таком виде.

Фото: kanyewest/instagram

"Канье просто грязный человек, и он явно не уважает свою жену за то, что она ее так унизила. Это очень беспокоит ее друзей. Они находят абсолютно отвратительным и слегка оскорбительным то, что он использует ее для продвижения своего нового альбома Vultures. Это явно не была идея Бьянки носить самые пикантные и сексуально неприемлемые вещи, которые она могла найти, и публиковать свои фотографии в них. Он пытается превратить ее в Ким, и это очень тревожит. Вызывает тревогу то, что она согласилась на это и снова никому не отвечает", – рассказал журналистам инсайдер.

Канье с завидным упорством продолжает сексуализировать свою жену, хотя ранее он критиковал Ким Кардашьян ровно за то же самое.

Уэст и Цензори тайно поженились в декабре 2022 года, всего через месяц после того, как рэпер завершил развод с Ким.

В сентябре друзья выразили серьезную обеспокоенность тем, что он манипулирует Бьянкой, превращая ее в "радикальную" версию Ким, которую часто называет своей "музой". Он также сильно повлиял на ее выбор моды.

"Канье пытается превратить Бьянку в радикальную версию Ким – почти как Ким 2.0. Разница в том, что когда Ким был с Канье, его уважали в мире моды. С тех пор он потерял это уважение", – отмечают источники.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори появилась на публике непривычно одетой.