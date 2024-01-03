Никаких штанов: Канье Уэст придумал новые образы для Бьянки Цензори (фото)

Фотографии жены, опубликованные Канье Уэстом, вызвали шквал критики. Пользователи требуют от него перестать превращать Бьянку в героиню фильмов для взрослых.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст поделился в Instagram несколькими фото своей 28-летней жены Бьянки Цензори, на которых та позирует практически обнаженной.

Он опубликовал три снимка, сделанных в доме пары. На одном из них девушка стоит в микроскопических трусиках, а ее грудь едва прикрыта меховой полоской. В другом кадре она позирует в кожанном корсете, а вместо лифа или бюстгальтера – две тонкие полоски, которые даже не полностью прикрывают соски. На третьем фото она накинула поверх откровенного ансамбля кожаный длинный плащ.

"В этом году без штанов", – гласит подпись.

Пользователи не смогли промолчать в ответ на публикацию подобных снимков. Многие отметили, что Бьянка выглядит очень печальной, а ее так называемая одежда не выдерживает никакой критики.

"Похоже на порно. Он любит кричать, как Крис Дженнер продает своих дочерей за деньги, и он не хочет этого для своих дочерей, но эти фотографии в порядке? Плюс тот факт, что эта женщина похожа на Кардашьян, делает это скорее шуткой", "Значит, Норт и Чикаго (дочери Канье Уэста и Ким Кардашьян, – прим. авт) смогут так одеваться, когда станут старше? Вы согласны, что ваши дети гуляют и видят, что люди ничего не носят на публике? Это идиотизм, а не гениальность", "Это немного жутковато, потому что она твоя жена, а ты обращаешься с ней как с человеческой куклой-доминантой", "На этом этапе вы превращаете красивую молодую женщину в то, чем вы владеете и чем играете, а не в то, чем вы дорожите", "Он проповедует христианство, а потом делает подобные вещи", Бедняжка, Ким действительно увернулась от пули, если честно", "Это тот самый парень, который любит проповедовать всем о Боге и ценностях. Позвольте мне сказать вам одну странную вещь: присутствие вашей дочери в тиктоке не испортит ее. ЕЕ ПАПА публикует унизительные фотографии обнаженных женщин!", – пишут под публикацией.

Еще летом Бьянка не раз попадала под шквал критики, выходя на публику в одежде, которая больше напоминала нижнее белье и была чрезмерно откровенной. Особенно много скандалов возникло во время пребывания пары в Италии, где местные консервативные жители были в шоке от того, в каком виде девушка расхаживает по улицам.

Масла в огонь подлили любовные утехи рэпера и его жены во время катания на лодке в Венеции. Лодочная компания пожизненно внесла Канье в черный список клиентов, а местные власти взялись расследовать инцидент.

Подобное положение дел, по словам инсайдеров, не по душе и самой Бьянке. Недавно она поставила ультиматум Уэсту, потребовав перестать контролировать ее.

"Она сказала ему, что его недавнее поведение было неприемлемым и что он должен извиниться, потому что он подвергает их опасности и подает ужасный пример своим детям. Бьянке действительно надоело его стремление к вниманию, и она знает, что он не тот, кем он является на самом деле", — говорят источники.

Уэст и Цензори поженились в декабре 2022 года, всего через месяц после того, как Канье развелся с Ким Кардашьян.

Как писал Фокус, в СМИ появились слухи о разрыве пары, которые позже не подтвердились.