Вложила 65 центов и получает $20 000 в месяц: женщина зарабатывает на "любви к моде" (фото)

Бетани Холланд начала бизнес с покупки шарфа в комиссионном магазине и масштабировала его до открытия магазина Lavender Moon с плановым оборотом более 260 000 долларов. Благодаря прибыли девушка бросила работу фельдшером.

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Молодая предпринимательница Бетани Холланд превратила свое хобби и любовь к западной моде в доходный бизнес. Девушка зарабатывает около 20 000 долларов в месяц на продаже одежды, сообщает таблоид Daily Star.

Бизнес начался с инвестиции всего в 65 центов — девушка купила шарф в комиссионном магазине, а затем продала его подруге, получив первую прибыль. Скромное приобретение было стартом, изменившим жизнь Холланд. Ее любовь к подержанной одежде быстро переросла в подработку, которой она занималась параллельно с основной работой в службе скорой помощи.

Бет постоянно реинвестировала прибыль, ей удалось запустить свой интернет-бизнес розничной торговли Bethany Rae.

Сначала Бет запустила свой интернет-бизнес розничной торговли Bethany Rae

Спустя четыре года работы Бет поняла, что магазин приносит ей достаточно денег, чтобы сократить часы работы фельдшером. Девушка стала больше уделять внимание своему делу и накопила достаточно средств на открытие магазина Lavender Moon в ее родном городе Пул.

"Я верю в силу кирпичей и раствора. Проработав пять лет в Bethany Rae из комнаты в промышленной зоне, я была вне себя от радости, открыв собственный магазин на главной улице в центре города", — рассказала она.

В начале 2024 года Бет получила предложение переместить Lavender Moon в розничный центр, а компания Legal&General предложила ей выгодный пакет поддержки для развития бизнеса.

Бет нанимает небольшую команду для управления магазином

Холланд считает рост бизнеса с апреля 2024 года "взрывным": ежемесячные продажи подскочили на 300% с 5 200 до 20 000 долларов всего за шесть месяцев.

"Сегодня у нас в четыре раза больше товара, чем в старом магазине. Я так горжусь тем, чего я достигла. Мысль, что все началось с шарфа за 65 центов просто сводит с ума", — говорит бизнесвумен.

Теперь Бет нанимает небольшую команду для управления магазином, чтобы поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Lavender Moon планирует получить в этом году оборот более 260 000 долларов.

Напомним, британский блогер Чарли недавно нашел в комиссионном магазине обувь от Prada, а также вещи от Chanel и Viv Westwood. Также ему удалось купить несколько почти новых футболок Adidas за 5 фунтов стерлингов.

Британская модель и актриса Лили Коул ранее призывала не бросать брюки, рубашки и платья в стиральную машину после одной прогулки. Так она хотела сэкономить расход воды и электричества.