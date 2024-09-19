Известная супермодель призывает всех носить "грязные штаны" ради спасения планету (фото)

Лили Коул стала лицом новой кампании по защите атмосферы, которая, по мнению специалистов по изменению климата, страдает из-за постоянной стирки.

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Британская супермодель и актриса Лили Коул хочет, чтобы люди перестали бросать брюки, рубашки и платья в стиральную машину после всего лишь одной прогулки, поскольку это приводит к слишком большому расходу воды и энергии. Об этом пишет Daily Star.

36-летняя звезда подиума поддерживает новую кампанию, чтобы остановить людей от чрезмерной стирки одежды.

"Стирая одежду реже, мы сокращаем расход воды и продлеваем срок службы нашей одежды, что является простым, но важным шагом на пути к более осознанному образу жизни. Принятие устойчивой моды означает переосмысление не только того, как мы производим одежду и что покупаем, но и того, как мы за ней ухаживаем", — сказала Лили.

Актриса стала лицом кампании "Иногда лучшая стирка — это отсутствие стирки", проводимой брендом экологически чистых моющих средств Ecover. Исследование компании показало, что каждый десятый человек чувствует давление со стороны общества, заставляющего его стирать чаще, несмотря на то, что он знает, что это вредит.

Лили Коул хочет, чтобы люди не стирали одежду после первой же прогулки Фото: PR/ECOVER

По мнению сотрудников Ecover, если повесить одежду на стул на несколько дней, она сможет проветриться и снова почувствовать себя свежей. Эксперты утверждают, что размещение изношенной, но не грязной одежды на вешалке для полотенец или на лестнице для одеял, прислоненной к стене, также является хорошей альтернативой.

"Когда на чем-то вроде свитера появляется пятно, то раньше всегда применялась точечная чистка, и именно поэтому одежда прослужила людям дольше", — отметила эксперт по рукоделию Лора де Барра.

‌Это произошло после того, как специалисты по изменению климата предупредили, что постоянная стирка убивает атмосферу.‌ Руководитель исследования Эрик Клинт из Технологического университета Чалмерса, Швеция, сказал, что важно донести мысль о том, что большинство людей могут использовать свои футболки более одного раза.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у нее была большая миска спагетти или еда на вынос.

Также стало известно, что бизнесвумен судят за тонны незаконно сброшенных отходов. Прокуроры заявили, что неправильное обращение с отходами привело к выбросу в воздух, почву и воду вредных канцерогенных химических веществ, свинца, мышьяка и ртути.