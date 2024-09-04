"Королева мусора": бизнесвумен судят за тонны незаконно сброшенных отходов (фото)

Прокуроры заявили, что неправильное обращение с отходами привело к выбросу в воздух, почву и воду вредных канцерогенных химических веществ, свинца, мышьяка и ртути.

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В Швеции начался суд над бизнесвумен Беллой Нильссон, называвшей себя "королевой мусора", которая обвиняется в незаконном захоронении гор отходов в рамках самого крупного в истории страны дела об экологических преступлениях. Об этом пишет BBC News.

Предпринимательница является одной из 11 человек, обвиняемых в экологическом преступлении при отягчающих обстоятельствах. Она была исполнительным директором компании по управлению отходами NMT Think Pink. Предприятие обвиняют в том, что в период с 2015 по 2020 год было сброшено или захоронено 200 000 тонн отходов в 21 месте.

Адвокаты Нильссон, которую теперь зовут Фариба Ванкор, и другого бывшего генерального директора Лейфа-Ивана Карлссона утверждают, что они отрицают какие-либо правонарушения. Войдя в окружной суд Аттунда к северу от Стокгольма, она отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Прокуроры заявили, что неправильное обращение с отходами привело к выбросу в воздух, почву и воду вредных канцерогенных химических веществ, свинца, мышьяка и ртути.

В одном из случаев куча отходов горела два месяца после самовозгорания Фото: AFP

В одном из случаев куча отходов Think Pink, расположенная рядом с природным заповедником, горела два месяца после самовозгорания.

Нильссон ранее заявляла шведским СМИ, что ее компания действовала в соответствии с законом. Прокуроры отметили, что у NMT Think Pink, которая обанкротилась в 2020 году, когда предпринимательница была арестована, не было возможности обращаться с отходами в соответствии с экологическим законодательством. По их словам, то, как мусор выбрасывался на полигонах, ставило под угрозу здоровье людей, животных и растительный мир.

Ранее Фокус сообщал, что женщина устраивала поджоги, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать с ними. Она хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на последних пожарах, вызвал подозрения у пожарной службы.

Также стало известно, что мужчину хотят оштрафовать за раздачу бесплатной воды на улице. Дэвид Мартин, который уже 4 года раздает холодную воду, говорит, что не будет платить штрафы от своего ТСЖ. На сторону мужчины стали и его соседи.