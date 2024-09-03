Мужчину хотят оштрафовать за раздачу бесплатной воды на улице (видео)

Дэвид Мартин, который уже 4 года раздает холодную воду, говорит, что не будет платить штрафы от своего ТСЖ. На сторону мужчины стали и его соседи.

Related video

Дэвиду Мартину из Гудиера грозят штрафы в сотни долларов за то, что он оставил у своего дома кулер, из которого жители района получали бесплатную воду. Об этом пишет 12 News.

Однако мужчина не планирует спешить с оплатой штрафов.

"Это просто смешно. Абсолютно нелепо. Я делаю это уже четыре года и не собираюсь останавливаться", — сказал он.

С 2020 года перед домом Мартина стоит кулер с бесплатной водой. Но теперь его за это хотят наказать.

"Я не чувствую, что оказываю услугу ТСЖ, обществу или своей семье. Это сбивает меня с толку и заставляет напрягаться, чтобы разобраться", — думает Мартин.

Американец раздавал бесплатные бутылки с водой с мая 2020 года. Два года спустя ТСЖ вынесло ему предупреждение. Мартин позвонил им и выразил свое недовольство по поводу предупреждения. Вскоре Мартин получил письмо с извинениями.

"На тот момент я думал, что все закончилось и больше у нас не будет никаких проблем. До мая этого года", — сказал мужчина.

Мужчина раздавал хододную воду соседям Фото: 12 news

С мая 2024 года FS Residential, компания, управляющая ТСЖ Canyon Trails, выписывает американцу штрафы. По словам Мартина, первый штраф составил 50 долларов, затем увеличился до 100 долларов каждый раз и может продолжать расти.

"Они не будут оплачены", — добавил мужчина.

Сосед Дэвида Ларри Маркс несколько раз в месяц заходит за бесплатной водой для себя и своей собаки и категорически не согласен с действиями ТСЖ.

"Я считаю, что это ужасно и жестоко. Я думаю, что они должны больше внимания уделять благоустройству нашего района, а не штрафовать тех, кто раздает бесплатную воду", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина устраивала поджоги, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать с ними. Она хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на последних пожарах, вызвал подозрения у пожарной службы.

Также стало известно, что бездомный ветеран получил штраф за выпускание мыльных пузырей. Сэнди Снакенбург живет на чаевые, которые получает от своих выступлений. Недавно сотрудники одного из парков обвинили его в том, что он распространяет "жидкий мусор".