"Королева сміття": бізнесвумен судять за тонни незаконно скинутих відходів (фото)

Прокурори заявили, що неправильне поводження з відходами призвело до викиду в повітря, ґрунт і воду шкідливих канцерогенних хімічних речовин, свинцю, миш'яку та ртуті.

Related video

У Швеції розпочався суд над бізнесвумен Беллою Нільссон, яка називала себе "королевою сміття" і яку обвинувачують у незаконному захороненні гірських відходів у рамках найбільшої в історії країни справи про екологічні злочини. Про це пише BBC News.

Підприємниця є однією з 11 осіб, обвинувачених в екологічному злочині за обтяжуючих обставин. Вона була виконавчим директором компанії з управління відходами NMT Think Pink. Підприємство звинувачують у тому, що в період з 2015 по 2020 рік було скинуто або захоронено 200 000 тонн відходів у 21 місці.

Адвокати Нільссон, яку тепер звуть Фаріба Ванкор, та іншого колишнього генерального директора Лейфа-Івана Карлссона стверджують, що вони заперечують будь-які правопорушення. Увійшовши в окружний суд Аттунда на північ від Стокгольма, вона відмовилася відповідати на запитання журналістів.

Прокурори заявили, що неправильне поводження з відходами призвело до викиду в повітря, ґрунт і воду шкідливих канцерогенних хімічних речовин, свинцю, миш'яку та ртуті.

В одному з випадків купа відходів горіла два місяці після самозаймання Фото: AFP

В одному з випадків купа відходів Think Pink, розташована поруч із природним заповідником, горіла два місяці після самозаймання.

Нільссон раніше заявляла шведським ЗМІ, що її компанія діяла відповідно до закону. Прокурори зазначили, що у NMT Think Pink, яка збанкрутувала 2020 року, коли підприємницю заарештували, не було можливості поводитися з відходами відповідно до екологічного законодавства. За їхніми словами, те, як сміття викидалося на полігонах, ставило під загрозу здоров'я людей, тварин і рослинний світ.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

Також стало відомо, що чоловіка хочуть оштрафувати за роздачу безкоштовної води на вулиці. Девід Мартін, який уже 4 роки роздає холодну воду, каже, що не платитиме штрафи від свого ТСЖ. На бік чоловіка стали і його сусіди.