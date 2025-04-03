"Заявляю з повною відповідальністю": депутат стверджує, що літак "Мрія" знищили ЗСУ

Український унікальний літак "Мрія" під час боїв у Гостомелі знищили ЗСУ, оскільки на аеропорті перебували росіяни, і їх намагалися звідти вибити.

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Про це заявив народний депутат України Віталій Купрій.

Він нагадав, що екскерівника ДП "Антонов" Сергія Бичкова судитимуть через службову недбалість, яка призвела до знищення літака "Мрія", а він як правозахисник захищав у 2021 і на початку 2022 року інтереси трудового колективу ДП "Антонов" та є офіційним свідком у цьому кримінальному провадженні.

"Мрію" знищили наші ЗСУ, і є відео як з району Варшавки в Гостомель летять ракети із "Граду". Також по аеропорту завдавали удари наші літаки. Це відбулось вимушено, бо знищували російський вертолітний десант і намагалися не допустити посадку "Ілів", які несли страшну загрозу для Києва і України в цілому", — написав він.

Депутат заявив, що справа проти керівництва ДП "Антонов" сфальшована. Він поставив запитання до військового керівництва України, чому не були розгорнуті системи ППО в Гостомелі, а НГУ зняли з оборони аеропорту, через що 40 російських гелікоптерів потрапили на аеродром.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії на територію України капітан екіпажу був готовий евакуювати "Мрію". За його словами, цьому завадило вище керівництво.

Раніше, пілот розповів про порятунок літака "Руслан" з аеродрому. Його вдалося евакуювати за чотири години до повномасштабного вторгнення РФ.