"Заявляю с полной ответственностью": депутат утверждает, что самолет "Мрия" уничтожили ВСУ

Украинский уникальный самолет "Мрия" во время боев в Гостомеле уничтожили ВСУ, поскольку на аэропорту находились россияне, и их пытались оттуда выбить.

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Об этом заявил народный депутат Украины Виталий Куприй.

Он напомнил, что экс-руководителя ГП "Антонов" Сергея Бычкова будут судить из-за служебной халатности, которая привела к уничтожению самолета "Мрия", а он как правозащитник защищал в 2021 и в начале 2022 года интересы трудового коллектива ГП "Антонов" и является официальным свидетелем в этом уголовном производстве.

"Мрию" уничтожили наши ВСУ, и есть видео как из района Варшавки в Гостомель летят ракеты из "Града". Также по аэропорту наносили удары наши самолеты. Это произошло вынужденно, потому что уничтожали российский вертолетный десант и пытались не допустить посадку "Илов", которые несли страшную угрозу для Киева и Украины в целом", — написал он.

Депутат заявил, что дело против руководства ГП "Антонов" сфальсифицировано. Он задал вопрос к военному руководству Украины, почему не были развернуты системы ПВО в Гостомеле, а НГУ сняли с обороны аэропорта, из-за чего 40 российских вертолетов попали на аэродром.

Напомним, что ранее стало известно, что за несколько часов до полномасштабного вторжения России на территорию Украины капитан экипажа был готов эвакуировать "Мрию". По его словам, этому помешало высшее руководство.

Ранее, пилот рассказал о спасении самолета "Руслан" с аэродрома. Его удалось эвакуировать за четыре часа до полномасштабного вторжения РФ.